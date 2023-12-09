Yastık altında altın biriktirenlere gün doğdu! O tarihe kadar bekleyen altına da paraya da doyacak!

Altın ve döviz piyasası uzmanlarından gelen uyarılar şöyle:

"Fiziksel olarak 1.968 liradan kapattı. Ons altının etkisiyle bu hafta altın fiyatlarının düşmesini bekliyorum. 1.920 lira seviyesi destek. Dolar/TL birçok nedenden dolayı fazla düşmeyebilir. Elinde olanlar muhafaza etmeliler, almayanlar da bu haftayı iyi değerlendirmeliler."

“Altın gramı olarak beklentimiz 2700”





"Yine bu hafta içi ısa vadeli düşüşler mümkün. Ancak düşüş alım fırsatı var. Yıl sonu tahminimiz değişmiyor. Gram altın beklentimiz önce 2500 TL, ardından 2700 TL'dir"

Elinde altın olanlara dikkat!

“Elinde altın olan değişmesin. Altın almak isteyen yatırımcılar bu haftaki düşüşü fırsata çevirmeli. Fed Aralık ayında faiz kararını verecek. Cuma, tarım dışı istihdam verileri açıklanacak. Gelecek hafta ABD enflasyon verileri olacak. Bu, 1.920 dolarlık destek seviyesini onslara doğru yükseltebilir."