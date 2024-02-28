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Yastık altında bu altından biriktiren zengin oldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Yatırımcıların yüzü gülüyor! Fiyatlar rekor kırıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 28.02.2024 14:04
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 14:04
Yastık altında bu altından biriktiren zengin oldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamayacak

Bu birikimi yapanların yüzü gülecek! Fiyatları artmaya devam ediyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

YATIRIMCILARIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik devam ederken Federal Reserve etkileriyle fiyatların yükselmeye devam etmesi tahmin ediliyor. Merkez Bankası faiz oranlarını sabit tutsa da yatırımcılar piyasayı yakından takip ediyor. Nadir bulunan altınlar yatırımcılar tarafından son dönemlerde sık sık tercih ediliyor. Gremse altın son dönemlerin en çok tercih edilen yatırım araçlarından oldu. Kuyumcular altın için önemli fiyatlar sunarken yatırımcılar da sık sık tercih etmeye başladı. Gremse altın alış fiyatı 33 bin 727 TL'den işlem görürken çeyrek altının alış fiyatı 3 bin 449 TL, satış fiyatı 3 bin 507 TL olarak işlem görüyor. 

gremse altın fiyatları rekor kırıyor

Gram altın ise tarihinin rekoruna ulaşarak 2 bin 22 TL seviyesine ulaştı. Piyasada yatırımcıların tam altınla karıştırdığı gremse altın çeyrek altının 10 katı, yarım altının 5 katı, tam altının 2.5 katı büyüklüğü ve değerinde işlem görüyor. Gremse altın nadir bulunduğu için yüksek fiyatlardan satılıyor. Çeyrek altının 10 katı, yarım altının 5 katı, tam altının 2.5 katı olan bu altın türü yatırımcılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Gremse altın alış fiyatı 33 bin 668 TL 40 kuruş, satış fiyatı 34 bin 437 TL 24 kuruştan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise beşli altın 68 bin 188 bin 65 TL alış, 69 bin 516 TL 68 kuruş satış fiyatından işlem görüyor.

Not: Yukarıda yazılanlar yatırım tavsiyesi değildir. 

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