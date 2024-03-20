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Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Mart ayının ortasında zam açıklamaları devam ediyor. Toplu iş sözleşmeleri kapsamında onay verilen zamlar gün gün kamuoyuna sunuluyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 15:39
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 15:39
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

2024 yılı maaş zam açıklamaları devam ediyor. Toplu iş sözleşmeleri kapsamında onay veirlen zamlar gün gün kamuoyuna sunuluyor. Asgar ücret, memur ve emekli maaş düzenlemesi akabinde bu kategori dışında kalan çalışanlar için de maaş zam anlaşmarı devam ediyor. Mart ayının ortasını geçtiğimiz şu günlerde anlaşması yapılan zamlar 1 Mart itibari ile geçerli olacağı belirtilirken, zamların geçmişe yönelik fark olarak ödeneceği de belirtiliyor. 2024 yılında son 6 aylık enflasyon rakamları bir hayli yüksek seyrederken, maaşların taban zam oranı da bu oran üzerinden hesaplanmıştı. EMekli, asgari ücretli ve memur bu oran üzerinden refah payı ve toplu iş sözleşme zammı olarak yüzde 49'un üzerinde zamm alırken, diğer kurum ve kuruluşlar da zamlarını yüzde 49 taban zam olacak şekilde belirlemişti. 

Son açıklaması yapılan zam da oranlar yüzde 63 olarak şekillendi. Zaten yüksek tutarda ödenen maaşlara eklenen yüzde 64 zam oranı çalışanın cebini adeta dolduracağa benziyor. 

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TÜRK HAVA YOLLARI MAAŞ ZAMMI AÇIKLAMASI

Uzun zamandır beklenen toplu iş sözleşmesi sonucu açıklandı. Türk Hava Yolları ve Hava İş sendikasının 28. dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile uygulamaya geçecek olan zam artışı, 31 Aralık 2025 tarihine kadar aynı oranda seyredeceği belirtildi. 2024 yılının ilk 6 ayı için maaşlara %64 zam yapılacağı belirtilirken, Türk Hava Yolları çalışanlarına yılın ikinci 6 ayı için zam oranı enflasyon rakamlarına göre şekilleneceği belirtildi. 

Bu kapsamda Aralık 2023 enflasyon rakamları ile birlikte Haziran 2024 oranlarının hesaplanması ve oluşan farkın üzerine %10 ekstra daha artış yapılacağı belirtildi. Var olan toplu iş sözleşmesi sonuçlarında, 2025 yılı içerisinde de her 6 ayda bir enflasyon farkına ek olarak %10 zam eklenerek maaş artışları tamamlanacak. 

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OCAK- ŞUBAT- MART ARTIŞ FARKLARI ÖDENECEK 

1 Ocak 2024'e kadar olan geriye dönük maaş farkları şubat'tan geçerli olmak üzere %50 zam oranı dikkate alınarak baştan hesaplanarak hesaplara aktarılacak. Yapılan bu tarihi anlaşma yüksek enflasyon ve ekonomik zorluklar karşısında THY çalışanlarını büyük avantajlar sunacağı tahmin ediliyor. Alım gücünü önemli derecede arttıran ve motivasyonlarının da yükselmesini sağlayacak olan hem zam oranı hem de geçmişe yönelik ödemeler konusunda çalışanlar 2024 yılında da rahat edecek.

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