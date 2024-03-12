Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.





Altın bilezik modelleri, vitrinleri süslemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra altın fiyatları geçen haftadan bu yana devam eden yükseliş ivme kazandı.





Değerli metal, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerindeki harcamalardaki düşüşü gösteren verilerin etkisiyle ons fiyatında üç ayın zirvesine yakın bir seyir izlerken, gram altın ise tarihi zirvesini yeniden gördü.





Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanmış olan enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik olan beklentileri güçlendi.





Bu beklentiler, Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği yönünde güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda da bu ihtimal yansıdı. Önümüzdeki Mayıs ayında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 29'a, haziran ayında ise yüzde 71'e yükselmiştir.





Fed'in faiz indirimlerinin daha erkene çekilme beklentisi, altın fiyatlarını desteklerken, dolar endeksindeki düşüş ile birlikte ons altın fiyatı 2070 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Gram altın ise Türk lirasının piyasadaki değer kaybının sebebiyle yeni tarihi zirvesine ulaştı.





Yatırımcılar için en önemli ve güvenli olan altın çok fazla tercih edilirken standartlardan, klasiklerden sıkılan ve değişiklik isteyenler kuyumculardan farklı altın ve bilezik modellerine bakmayı tercih ediyor.





Altın bilezik modelleri, vitrinleri süslemeye devam ediyor. Burma, hasır, kelepçe, ajda, dorika, kibrit modelleri yanı sıra her geçen gün piyasaya yeni modeller ekleniyor.





Bileziği hem takı hem de yatırım aracı olarak görenlerin yeni favorisi "prenses" modeli oldu. Prenses model altın bilezikler, minik altın halkaların zarif bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturuluyor ve görenleri etkilemeye, hayran bırakmaya devam ediyor.





Kullanımı rahat ve şık olan prenses model bilezikler, kuyumcularda büyük ilgi görüyor ve kapış kapış gidiyor.

İşte prenses altın bileziklerin fiyatları:

-22 ayar, 25 gram prenses bilezik: 53 bin TL

-22 ayar, 30 gram prenses bilezik: 60 bin TL

-22 ayar, 55 gram prenses bilezik: 110 bin TL



