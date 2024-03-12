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Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.

Kuyumcu sektöründe her gün yeni bilezik modelleri çıkarken bu modeller arasına eklenen, tüm beğenileri çeken ihtişamlı parça ortaya çıktı. Bu sektörde favori olan prenses bilezik kullanım açısından rahat görünüm açısından da şık ve zarif olduğu için dikkat çekiyor. İşte prenses bilezik özellikleri ve fiyatı...

Yayın Tarihi: 12.03.2024 07:08
Güncelleme Tarihi: 12.03.2024 07:08
Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.

bilezik

Altın bilezik modelleri, vitrinleri süslemeye devam ediyor. Bunun yanı sıra altın fiyatları geçen haftadan bu yana devam eden yükseliş ivme kazandı.

bilezik

 

Değerli metal, ABD'de imalat ve inşaat sektörlerindeki harcamalardaki düşüşü gösteren verilerin etkisiyle ons fiyatında üç ayın zirvesine yakın bir seyir izlerken, gram altın ise tarihi zirvesini yeniden gördü.

golds

 

Geçtiğimiz hafta ABD'de açıklanmış olan enflasyon rakamlarının ardından ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine yönelik olan beklentileri güçlendi.

golds

Bu beklentiler, Fed'in faiz indirimlerine daha erken başlayabileceği yönünde güçlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda da bu ihtimal yansıdı. Önümüzdeki Mayıs ayında Fed'in faiz indirimi yapma olasılığı yüzde 29'a, haziran ayında ise yüzde 71'e yükselmiştir.

 

gram altın

Fed'in faiz indirimlerinin daha erkene çekilme beklentisi, altın fiyatlarını desteklerken, dolar endeksindeki düşüş ile birlikte ons altın fiyatı 2070 dolar seviyesinin üstüne çıktı. Gram altın ise Türk lirasının piyasadaki değer kaybının sebebiyle yeni tarihi zirvesine ulaştı.

golds

Yatırımcılar için en önemli ve güvenli olan altın çok fazla tercih edilirken standartlardan, klasiklerden sıkılan ve değişiklik isteyenler kuyumculardan farklı altın ve bilezik modellerine bakmayı tercih ediyor.

 

bilezik

 

Altın bilezik modelleri, vitrinleri süslemeye devam ediyor. Burma, hasır, kelepçe, ajda, dorika, kibrit modelleri yanı sıra her geçen gün piyasaya yeni modeller ekleniyor.

bilezik

 

Bileziği hem takı hem de yatırım aracı olarak görenlerin yeni favorisi "prenses" modeli oldu. Prenses model altın bilezikler, minik altın halkaların zarif bir şekilde birleştirilmesiyle oluşturuluyor ve görenleri etkilemeye, hayran bırakmaya devam ediyor.

bilezik

 

Kullanımı rahat ve şık olan prenses model bilezikler, kuyumcularda büyük ilgi görüyor ve kapış kapış gidiyor.

İşte prenses altın bileziklerin fiyatları:

-22 ayar, 25 gram prenses bilezik: 53 bin TL

-22 ayar, 30 gram prenses bilezik: 60 bin TL

-22 ayar, 55 gram prenses bilezik: 110 bin TL

bilezik

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Yeni gelinler bu bilezikten istiyor! Kuyumcularda yok satıyor.