Yeni yılda ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı başladı! VGM koli koli dağıtıyor

Aile Bakanlığı dar gelirli vatandaşın refah seviyesini arttırmak adına var gücüyle çalışmalarına devam ediyor. Başvuru yapılması ile birlikte başlayan süreç sonucundan ihtiyaca göre destek ödemeleri devlet tarafından ağlanıyor. Devlet engelliye, çocuğa, yaşlıya, kadına, öğrenciye çok fazla kalemde destek ödemesi süreli ya da sürekli olarak sunuyor. Devletin sağladığı destekler ile birlikte VGM tarafından da ek desteklerden faydalanabiliniyor. VGM'ye başvuru yapılması ile birlikte 5 yıl boyunca haneye kadar getirilecek olan gıda kolisi desteği de 2024 yılında devam ediyor.

Ekonomik şartların olumsuzluğunun süre geldiği şu günlerde devlet tarafından sunulan imkanları yanısıra VGM'de kapılarını dar gelirliye sonuna kadar açmış bulunuyor. VGM tarafından gıda kolisi ile alakalı yapılan açıklamada 81 il kapsamında her ay düzenli olarak kuru gıda desteğinin sağlanacağı belirtilmiş bulunuyor. Yurt genelinde devam eden kuru gıda yardımı başvuruları VGM resmi internet sitesinden tamamlanırken, özellikle de sosyal güvencesi olmayan ve hane geliri asgari ücretin altında olan vatandaşlar faydalanabiliyor.





65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç olarak onay almış ve yaşlılık maaşından faydalanan bireyler de VGM kuru gıda desteğinden faydalanabiliyor.

GIDA KOLİSİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Gıda kolisi desteğinden faydalanmak isteyen birey, VGM resmi internet sitesinde yer alan "Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi ve Kuru Gıda Hizmeti Başvuru Formu"nu doldurması akabinde başvuru süreci başlamaktadır. Başvuru yapılan bölgenin müdürlüğüne ulaşan belgelerin titizlikle incelenmesi sonucunda VGM kuru gıda desteği sonucu açıklanmaktadır.





KURU GIDA YARDIMI KESİLMESİ NEDENLERİ

VGM resmi internet sitesinde gıda kolisi alıp da, daha sonradan yardımın kesilmesi ile alakalı bazı uyarılar yer alıyor. Başvuru yapan bireyin hayatını kaybetmesi durumunda koli alımının durdurulacağı belirtilmiş bulunuyor. Muhtaçlığın ortadan kalkması durumunda da koli desteği sonlanabiliyor. Haneye kadar ulaşan paketin 3 ay boyunca teslim edilmemesi ile de başvuru belgeleri sonlanabiliyor.

VGM GIDA KOLİSİ İÇİNDEKİLER

Her ay düzenli olarak ödenen kuru gıda kolisi içerisnde hanedeki kişi sayısına göre gıdaların miktarı belirlenmektedir. 3 adet kuru gıda koli tipi bulunmaktadır: A tipi (14 kg) 1-2 kişilik aileler, B tipi (21,5 kg) 3-4 kişilik aileler ve C tipi (28,5 kg) 5 ve üzeri kişilik aileler için hazırlanmaktadır.