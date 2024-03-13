Yeni yıldan beri zam müjdesi bekleniyordu! Acil koduyla yüzde 110 seçim zammı müjdesi verildi

2024 yılı zamları yüzleri güldürmeye devam ediyor. Asgari ücretle başlayan 2024 yılı zam furyası, emekli ve memur maaşlarının açıklanması sonrasında son bulurken, özel sektör ve kuruluş zamları son zamanların en yüksel seviyesinde seyrederek açıklanmaya devam ediyor. Söz konusu belediye zamları, özellikle de seçim senesi olması sebebiyle tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor.

Yerel seçimlere 20 günden az bir süre kaldı. Her belediyenin başkanı değişecek iken mevcut başkanlar koltuk kaybetmemek adına belediye çalışanlarına yapılan zam oranını yükseltiyor. Enflasyon rakamları karşısında çalışanı ezdirmemek, alım gücünü arttırmak gibi amaçlar güden bu zamlar, düzenlenen toplu iş görüşmeleri sonrasında neticelendiriliyor. Gün gün belediye zamları konusunda açıklamalar devam ediyor. Seçim vaatleri seçimlerden sonra kazanılması durumunda uygulanırken, düzenlenen protokoller ise MArt ayı maaşlarına yansıtılacağı açıklanıyor.





BELEDİYE TOPLU İŞ GÖRÜŞMELERİ

Belediye toplu iş görüşmeleri devam ediyor. Bu kapsamda zam oranları açıklamaları süregelirken, dikkat çeken bir zam oranı da yüzde 110 olarak açıklanmış bulunuyor. Yüzde 110 zamma imza atılan belediye; Adana Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal medyada büyük yankı uyandıracağa benziyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi 2024-2025 yılı zamlarını ilgilendiren toplu iş görüşmesi geçtiğimiz gün tamamlandı. Bu kapsamda Mart ayından geçerli olmak üzere maaşlara yüzde 110 zam açıklaması yapılırken, yılın ikinci yarsında da enflasyon rakamlarına ek olarak artı 3 zamma imza atıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar tarafından verilen müjde de çalışanın haklarının her daim korunacağı belirtilirken, hizmet kalitesinin de gün gün arttırılması adına da çalışmaların süregeleceği açıklandı.