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Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Ülkemizde belli kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 10:01
Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Ülkemizde belli kesimde yaşayan vatandaşlara yönelik destekler devam ediyor. Bakanlıklar aracılığı ile sağlanan destekler için, her sene bütçe görüşmeleri yapılırken, yapılan 2025 bütçe görüşmelerinde vatandaşa zam hesaplaması yapılıyor. Kimi desteklerin yeni yıl itibari ile biteceği açıklaması yapılırken, son dakika Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre o destek için proje teslim tarihlerinin uzatıldığı belirtilmiş bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, kırsal kalkınma destekleri kapsamında hayata geçirilen tarıma dayalı yatırım projeleri ile alakalı olarak açıklama yaptı. Yapılan açıklamada yatırım projelerinin tamamlanma süresinin 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldığı belirtildi. Yatırımcıların projelerini daha rahat tamamlamalarına ve tarımsal üretimi artırmalarına önemli bir katkı sağlayacak olan bu karar, sevinçle karşılandı. 

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

RESMİ GAZETE'DE DESTEK UZATMA KARARI

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Mücbir sebep halleri dışında, hibe sözleşmesinin Kasım ayı bitimine kadar tamamlanması kararı geçerli iken, belirlenen projelerin tamamlanma süreleri, bu sayede daha geniş bir zaman dilimine yayılmış oldu.

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

PROJE BİTİRİLME VE TESLİM TARİHLERİ UZATILDI

Son yıllarda yaşanan pandemi ve ekonomik zorluklar, yatırımcıların projelerini zamanında tamamlamasının önüne geçen etken olarak biliniyor. Yatırımını tamamlayamayan vatandaşın rahat bir nefes almasını sağlayacak bu gelişme ile birlikte, daha çok yatırımcı çekilmesi ve mevcut yatırımcının yeni projelerde dahil olması hedefleniyor. Ülkemizin tarımsal üretimini ve gıda güvenliğini sağlama hedefleri doğrultusunda alınan bu karar  çiftçilerin ve üreticileri teşvik etmeyi hedeflerken, Resmi Gazete'de yer alan detaylarda Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda Nisan ayının sonuna kadar projelerin teslim edilmesi gerekiyor. 

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