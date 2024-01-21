Yıl boyu bundan alıp biriktiren zengin olacak! Bu tahmin çok tutar

Altınla ilgili yaptığı değerlendirmelerle yatırımcıların ilgisini çeken Ekonomist İslam Memiş’ten altınla ilgili çarpıcı bir yorum geldi. Memiş, altın alacak veya satacak herkesin dikkatli olması gerektiğini belirtti. Detaylar haberimizde…







İSLAM MEMİŞ AÇIKLADI: 2024 YILINDA O YATIRIM ARACI ZENGİN EDECEK!

Piyasa tavsiyeleriyle tanınan İslam Memiş, 2024'te sizi zengin edecek yatırım aracını duyurdu. Daha fazla haber için buraya tıklayın...

Piyasa uzmanı İslam Memiş, zengin olma hayali kuran yatırımcılara önemli ipuçları vererek, hangi yatırımların zengin olmalarına yardımcı olabileceğini anlattı.

Finans piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının yükselişte olması nedeniyle 2 bin TL'nin altında alım yapılması gerektiğini söyledi. Altını olanların gidip satmaması gerektiğini, altının değerinin daha da yükseleceğini anlattı.

2024 yılı başında gram altın fiyatlarında yaşanan artış dikkat çekiyor. Uzmanlar altının gram miktarının 2.700 TL'yi aşabileceği görüşünde. Altın yatırımcılarına ani kararlar vermemeleri, sabırlı olmaları ve piyasayı takip etmeleri tavsiye ediliyor. Altın fiyatlarının küresel ve bölgesel trendlere bağlı olarak yükseliş eğilimini sürdürdüğü belirtiliyor.

İSLAM MEMİŞ 2024 GRAM ALTIN TAHMİNİ

Yurt Haber'in haberine göre İslam Memiş, 2024 yılı altın tahminlerini şöyle aktardı:

“Ons altın 2002 ve 1995'teki dolar seviyelerini kırarak 2070 dolara yükseldi. 1 gram altının fiyatı ise yaklaşık 2002 lira. 2006 yılında görüldü. Böylece 2023 öngörüsü gerçek oldu.

İlk hedef 1880 idi ve bunun aşılması durumunda 2 bin lirayı göreceğimiz öngörülüyordu. Liranın 2024 yılı tahmini 2.500, 2.700 ve 3.000 liranın altına düşeceği yönünde. Yıl ilerledikçe fiyattan ziyade hacme odaklanacağız. Yüzde 80 getiriyle altın bir kez daha 2023 yılının kazananı ve şampiyonu oldu. 2011 yılına kadar gram altında sezonu artışla kapattık. Gram altın hakkında söylenecek bir şey yok. Önümüzdeki maçlara bakalım. Hani müminler hayatımızda var olmaya devam edecekler. Siz fiyata dikkat edin, biz miktara dikkat edelim.1 kg altınız varsa onu nasıl 2 kg'a çevirebileceğinizi düşünün.

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