Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Yüksek enflasyon karşısında maşşalrın gün gün eridiği gibi ikramiye ya da promosyon ödemeleri de değerini kaybetmeye devam ediyor. 2022- 2023 dönemi içerisinde ödenen promosyonlar 2024 yılına kadar enflasyon oranlarının artması sebebiyle en alt seviyede ödemeler arasında girerken özellikle de bakanlık çalışanları bu konuda hakkı olan promosyonlar konusunda harekete geçmiş bulunuyor. Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması konusunda son dakika yeni anlaşma sağlayacağını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından geçtiğimiz gün verilen müjderi haber ile birlikte bakanlık çalışanlarının anlaşması sağlanan promosyonlar konusunda yeniden canlılığa geçeceği belirtildi. Katıldığı bir iftar yemeğinde Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada personel promosyonlarının güncelleneceği belirtilerken Adalet çalışanlarının enflasyon karşısında herhangi bir kayıp yaşamayacağı ifade edildi.





2022 YILINDA İMZALANMIŞTI

2022 yılı Ağustos ayında 3 yıllık süre için 25.000 TL olarak ödenen promosyonların o dönem, her ne kadar iyi olarak yorumlansa da geçen süre içerisinde enflasyon karşısında yetersiz kaldığı gözler önüne serilmişti. Kira fiyatlarının artışı gıda fiyatları ile birlikte temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları çalışanları zor durumda bırakırken, Bakan Tunç bu durum ile alakalı güncelleme yapılacağını ve önemli bir adım atılacağını belirtti.





Maaş promosyonları konusunda yeni bir güncellemenin söz konusu olabileceğini belirten Bakan Tunç maaşların reel değerinin korunmasını sağlayacağını belirttiği açıklamasında geçim sıkıntılarının da hafifletilmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.