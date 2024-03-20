Bist 100
8.967,86 0%
DOLAR
32,39 0,13%
EURO
35,17 -0,11%
ALTIN
2.231,82 -0,07%

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

2022- 2023 dönemi içerisinde ödenen promosyonlar 2024 yılına kadar enflasyon oranlarının artması sebebiyle en alt seviyede ödemeler arasında girerken özellikle de bakanlık çalışanları bu konuda hakkı olan promosyonlar konusunda harekete geçmiş bulunuyor.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:51
Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Yüksek enflasyon karşısında maşşalrın gün gün eridiği gibi ikramiye ya da promosyon ödemeleri de değerini kaybetmeye devam ediyor. 2022- 2023 dönemi içerisinde ödenen promosyonlar 2024 yılına kadar enflasyon oranlarının artması sebebiyle en alt seviyede ödemeler arasında girerken özellikle de bakanlık çalışanları bu konuda hakkı olan promosyonlar konusunda harekete geçmiş bulunuyor. Adalet Bakanlığı maaş promosyon anlaşması konusunda son dakika yeni anlaşma sağlayacağını açıkladı. 

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından geçtiğimiz gün verilen müjderi haber ile birlikte bakanlık çalışanlarının anlaşması sağlanan promosyonlar konusunda yeniden canlılığa geçeceği belirtildi. Katıldığı bir iftar yemeğinde Bakan Tunç tarafından yapılan açıklamada personel promosyonlarının güncelleneceği belirtilerken Adalet çalışanlarının enflasyon karşısında herhangi bir kayıp yaşamayacağı ifade edildi. 

tl

2022 YILINDA İMZALANMIŞTI

2022 yılı Ağustos ayında 3 yıllık süre için 25.000 TL olarak ödenen promosyonların o dönem, her ne kadar iyi olarak yorumlansa da geçen süre içerisinde enflasyon karşısında yetersiz kaldığı gözler önüne serilmişti. Kira fiyatlarının artışı gıda fiyatları ile birlikte temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışları çalışanları zor durumda bırakırken, Bakan Tunç bu durum ile alakalı güncelleme yapılacağını ve önemli bir adım atılacağını belirtti. 

tl

Maaş promosyonları konusunda yeni bir güncellemenin söz konusu olabileceğini belirten Bakan Tunç maaşların reel değerinin korunmasını sağlayacağını belirttiği açıklamasında geçim sıkıntılarının da hafifletilmesine yardımcı olacağını sözlerine ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda
2
Elektrik, doğalgaz, su faturasında adı soyadı yazan hemen başvursun! 750 TL fatura yardımı yapılacak
3
Ben faiz ödemem diyenlere Akbank'tan faizsiz kredi! Hemen başvuran 1 lira bile fazla ödemeyecek
4
PTT'den kadına güç verecek destek! Başvuranlara 6 bin lira ödenecek
5
Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa
6
Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak
7
Bu fiyata ikinci el bilem yok! Dacia Sandero 517 bin TL'ye satışa çıktı

Yeni açıklandı! Maaşlar yarısından fazla artacak artı yüzde 10 zam ilavesi! 3 aylık farklar da hesaplarda

Kıyıda köşede 170 bin TL'si olan yaşadı! Ankara ve İstanbul'da bedava fiyatına arsa

Yüksek enflasyon promosyonları vurdu: Nisan-Mayıs'ta 37.000 TL'ye çıkacak

Büro memuru alımı duyuruldu! Sınav şartı aranmayacak: İŞKUR şartları açıkladı

3.000 TL değil, 10.000 TL değil: 25.000 TL bayram ikramiyesi ödenecek

Bayrama 1-0 önde başlayacaksınız! Ziraat Bankası 100.000 TL'yi adeta paket yaptı satıyor

Bahar dizisi hangi hastanede çekiliyor? Bahar dizisinin çekildiği hastane

Bayram ikramiyeleri tekrardan hesaplandı: 3.000 Tl değil 2.250 TL- 1.500 TL ödeme yapılacak

Ziraat Bankası kartı taşıyanlara 7500 TL nakit iade! 5 dakikada bu işlemi yapan alacak

Uçak bileti 299 TL'ye düştü! O tarihlerde geçerli ucuz bilet kampanyası

Belgelerini getirene iş kapıları açıldı! Üniversiteye KPSS'siz personel alımı başladı

Paraya ihtiyacı olanlara faizsiz kredi! Akbank sadece 48 saat başvuruları açık tutacak