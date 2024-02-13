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Yüzde 48 ikramiye müjdesi+ 1500 TL ek ikramiye! Maaşlar arttı da arttı

Şubat ayının ortasına ulaştığımız şu günlerde belediye zamları açıklamaları devam ediyor. Öncülük eden bir belediye zammına ek olarak ikramiye ve sosyal destek zammı ayakta alkışlatıyor

Yayın Tarihi: 13.02.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:36
Yüzde 48 ikramiye müjdesi+ 1500 TL ek ikramiye! Maaşlar arttı da arttı

2024 yılı itibari ile maaş zammı gelişmeleri açıklanmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilk asgari ücretliye yapılan zam taban zam olarak kayıtlara geçerken, sonrasında memur ve emekli maaş zammı düzenlemesi ile birlikte maaş düzenlemeleri tamamlanmışrtı. Akabinde ise özel sektör zamları, kuruluş, üniversite, belediye gibi kurum zamları için de toplu görüşmeler devam ediyor. Özellikle de belediye zamları tüm dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Seçim senesi olması sebebiyle de hummalı çalışmalar sonucunda yüksek zam oranları açıklanabiliyor. 

2024 BELEDİYE ZAMLARI GÖRÜŞMELERİ

Yüzde 100 üzerinde zam yapan belediyeler olduğu gibi diğer taraftan da enflasyon oranı seviyesinde alım gücü düşüren zamlar da mevcut. Gün gün açıklanmaya devam eden zamlar arasına bir belediye zammı daha eklendi. Düzenlenen toplu görüşme neticesinde belediye çalışanına yapılan zam ayakta alkışlandı. Çalışan maaşına açıklaması yapılan yüzde 78 zam ile birlikte ikramiyelerde de artış gözlemlendi.

zam 

Menteşe Belediyesi ile DİSK Genel İş Sendikası arasından geçtiğimiz gün düzenlenen toplu iş görüşmesi sonucu çalışanın beğenisini kazandı. Çalışan personel maaşlarına yüzde 78 zam yapılmasına karar verilerek, en düşük maaş 30 bin liraya yükseldi. 

SENDİKA İLE BELEDİYE MAAŞ ZAMMI GÖRÜŞMELERİ

Maaş zammına ek olarak senede toplam 48 yevmiye ikramiye ile 1 Mayıs'ta da 1500 TL ikramiye verilmesine karar verildi. Personelin en düşük günlük ücreti 918,00 TL olurken kadrolu çalışanlarda bu rakam 1158 TL'ye yükseltildi. Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, DİSK ile gerçekleştirilen toplu iş görüşmesi sonuçlarını paylaştı. Başkan Gümüş açıklamasında işçilerin haklarının ve emeklerinin karşılığının verildiği belirterek Sosyal yardımlarda da yine yüzde 100 oranında zam yapıldığını belirtti. 

zam

Enflasyon rakamlarının yükselişinin devam ettiği şu günlerde enflasyonun neredeyse 2 katı oranında zam yapan ve sosyal haklar ile ikramiyeler konusunda da büyük gelişmelere imza atan Menteşe Belediyesi zammı, diğer belediye za mlarına öncülük edecek bir iş sözleşmesi olacağı ön görülüyor. Şubat ayı bitmeden daha ibr çok toplu iş grüşmesi sonucunda yeni belediye zamlarının açıklanacağı tahmşn ediliyor. Düzenlenen toplu görüşmeler neticesinde açıklanan zamlar, belediye ya da sendikaların resmi sosyal medya hesaplarından açıklanırken, yeni atılacsk olan imzalar da ahnı şekilde paylaşılmaya devam edecek. 

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