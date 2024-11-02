Yüzleri güldürecek destek! IBAN’a bakan kazanacak

Aile Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli hanelere birçok destek sağlanıyor. Ülkemizde üreticilere yönelik, üretimin arttırılması ve fiyatların aşağı çekilebilmesinin hedeflendiği Tarımsal Destek ödemeleri yapılıyor. Tarım Bakanlığı aracılığı ile sağlanan bu destekler çiftçilerin üretim masraflarına destek sağlıyor. Çiftçilere sağlanan bu desteklerin ödeme tarihi ve tutarları ile alakalı olarak Tarım ve Orman Bakanlığı açıklamalarını sürdürürken, geçtiğimiz akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, hak sahibi çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama ile toplamda 67 milyon 953 bin liralık tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığı açıklandı. Açıklamada, "67 milyon 953 bin liralık tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimize ulaştırıyoruz. Hayırlı ve bol kazançlar dileriz" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan Tarımsal Destek Ödemeleri genel olarak CUma günleri hesaplara aktarılırken, her Cuma saat 18.00 itibari ile hak sahiplerine gönderim sağlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya üzerinden bir duyuru yaparak ek destek ödemeleri ile alakalı açıklamada bulundu.

Bu kapsamda, yapılan ödemelerin büyük bir kısmı kırsal kalkınma yatırımlarına ayrılmış olup, geri kalan miktarlar ise yağlı tohumlu bitkiler ve hububat destekleri gibi çeşitli destek kalemlerine dağıtıldığı ifade edildi.

TARIMSAL DESTEK ÖDEMELERİ ARTACAK

Bakan Yumaklı, yaptığı açıklamalarda çiftçilere yönelik desteklerin artarak devam edeceğinin müjdesini verdi. Çiftçilerin daha iyi koşullarda üretim yapmalarını ve tarımsal üretimi artırmayı hedefleyen Bakanlık, destek kalemlerinde artış yapılacağını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.



