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Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Destekler, dar gelirli haneleri ilgilendirdiği gibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimi desteklemek adına üreticilere sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 12:34
Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

Bakanlıklar aracılığı ile çok fazla kalemde destek ödemeleri yapılıyor. Destekler, dar gelirli haneleri ilgilendirdiği gibi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından üretimi desteklemek adına üreticilere sağlanıyor. Vatandaşa sunulan destekler ile alakalı olarak bakanlıklar, ay ay açıklamalarını yaparken, şu sıralar en çok merak edilen konular başında desteklere yılbaşı zammı yer alıyor.  

Sosyal destek ödemelerine Ocak ayında, maaşlara yapılacak zam oranında ve enflasyona bağlı olarak zam yapılacağı bilinirken, sosyal destek ödemelerinin yanı sıra Tarımsal Destek Ödemelerine ’de zam haberleri duyurulmaya devam ediyor. 

ÇİĞ SÜT DESTEĞİNE YÜZDE YÜZ ZAM  

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı geçtiğimiz gün yaptığı açıklama ile birlikte Tarımsal Destek ödemelerinin çiğ süt desteği kaleminde artış yapıldı müjdesini sundu. Yumaklı, çiğ süt priminin Ekim, Kasım ve Aralık ayları için litre başına 1 lira olarak belirleneceğini ifade etti. Yapılan hesaplamada çiğ süt üreticilerine verilen destek priminin yüzde 100 artırıldığı ortaya çıktı. Üreticilerin daha fazla üretim yapmalarını teşvik etmek amacıyla arttırıldığı ifade edilen desteklerin, tarımsal ve hayvansal üretimde verimliliği artıracağı tahmin ediliyor.  

Yüzleri güldürecek YÜZDE 100 destek zammı! Ocak’ta beklenen zam şimdi geldi

ARTAN SÜT FİYATLARINA DUR DEDİRTECEK ZAM 

Son zamanlarda üretim maliyetlerinin artması, hayvansal üretimi tehlikeli boyutlara kadar düşürmüştü. Buna istinaden bakanlık tarafından sağlanan destekler ile birlikte üretimin arttırılması hedefleniyor. Öte yandan artan maliyetin, süt fiyatlarını etkilememesi de hedefleniyor.  

2025’TE DESTEK TUTARLARI DAHA DA ARTACAK 

Geçtiğimiz haftalarda mecliste yapılan bütçe açıklamalarında Tarım Bakanlığı destekleri ile alakalı gelişmeler yaşanmıştı. Bu kapsamda yapılan açıklamalarda ve sunulan bütçede, 2025 yılında destek ödemelerinde artışa gidileceği ifade edilmişti. Bakan Yumaklı tarafından yapılan açıklamada tarımsal üretim desteklerinin önümüzdeki yıl itibarıyla yüzde 48 oranında artırılarak 135 milyar TL’ye çıkarılacağı belirtildi. “Bu bütçeyi üreticilerin daha kaliteli, daha verimli ve daha özverili üretim yapabilmeleri için kullanacağız” açıklamasını sunan Yumaklı, bu kapsamda tarımsal ödemelerde yeni bir döneme girildiğinin müjdesini verdi. 


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