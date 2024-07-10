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Zam kararı kılındı! Emekliye enflasyon+ refah+ milli gelir zammı eklenecek

Ocak ayında memur maaş zam oranına tamamlanan ve yüzde 49.25 olan zam oranının Temmuz ayında ne kadar olacağı konusundaki araştırmalar devam ediyor. Yüzde 24.73 olarak açıklanan enflasyon zammına refah payının ekleneceği tahminleri sunulurken, bir süredir gündemde olan milli gelir zammı ile alakalı detaylar da oluşmaya başlamış bulunuyor.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 13:32
Zam kararı kılındı! Emekliye enflasyon+ refah+ milli gelir zammı eklenecek

Ocak ayından bu yana emekli zammı ile alakalı şaibeler devam ediyor. Emekli bir taraftan seyyanen zam beklentisine girerken diğer taraftan da sıkılaşma politikası gereği refah payı zammını alıp alamayacağı konusunda meraklı bekleyişini sürdürüyor. Ocak ayında memur maaş zam oranına tamamlanan ve yüzde 49.25 olan zam oranının Temmuz ayında ne kadar olacağı konusundaki araştırmalar devam ediyor. Yüzde 24.73 olarak açıklanan enflasyon zammına refah payının ekleneceği tahminleri sunulurken, bir süredir gündemde olan milli gelir zammı ile alakalı detaylar da oluşmaya başlamış bulunuyor.

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YENİ EMEKLİYE MİLLİ GELİR ZAMMI

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verileri 2023 yılı hesaplamalarında milli gelirde artış olduğu ortaya çıkarken bu durumun direkt maaşları etkileyeceği belirtildi. Bu kapsamda bu artışın emekli maaşlarına zam olarak yansıyacağı tahmin ediliyor. Bu zam yeni emekli olacak olan adayı etkileyecekken maaşların belirlenen tutara ek olarak artı zam olarak ekleneceği tahmin ediliyor. Yapılan hesaplamada yeni emekli olacak ola bireyin maaşına ek olarak milli gelir zammı adı altında yüzde 1,6477 artış uygulaması devreye girecek.

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ENFLASYON ZAMMINA EK REFAH PAYI ZAMMI

Emekli, Temmuz ayında ne kadar oranda zam alacağı konusundaki hükümetten gelecek açıklamaya kilitlendi. Bakan Işıkhan tarafından her –hangi bir refah zammının devreye alınmayacağı açıklaması yapılsa da hükümetten gelecek net tavır merak ediliyor. Özellikle de en düşük maaş uygulamasının zam oranı da merak ediliyor. En düşük emekli maaşı ile alakalı olarak 12.000 TL rakamları telaffuz ediliyor.

emekli maaş zamlarının belirlenmesinde enflasyon ve refah payı etki ederken, yeni emekli maaşı alacak olan bireye özel uygulamaya sokulan milli gelir zammı da maaşlara artı olarak yansıyacak.

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