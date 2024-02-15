Zam sevinci yaşayan emekli maaşından 3 bin lira iade edecek! Yeni promosyon anlaşması geliyor

SSK ve Bağ-kur emeklileri için zam şaibesi nihayetinde sonuçlandı. Emekliye zam güncellemesi sonrasında bu oran memur maaş zammına eşitlenirken, bayrama sayılı vakit kala, emekli ikramiyeleri ile alakalı gelişmeler de yakından takip ediliyor. Emekliye uygulanan yüze 49,25'lik zam akabinde 10.000 TL en düşük emekli maaşı tasarısı da kabul edilirken e-Devlet üzerinden dikkat çeken uygulama da emekli net maaşını görebiliyor. E-Devlet platformunu adeta kilitleyen bu uygulama ile emekli maaş baremine ulaşırken, gündemde olan bir konu da emekli ikramiyeleri olarak biliniyor. Emekli ikramiyeleri geçtiğimiz sene seçimlerden önce Erdoğa tarafından verilen müjde ile 2 bin liraya tamamlanırken, bu sene de yerl seçimler sebebiyle ve artan enflasyon süreci sebebiyle tekrardan zamlanacağı belirtiliyor.

TÜİK tarafından Ocak ayı enflasyon rakamının açıklanması ile birlikte Temmuz ayında emekliye yapılacak olan zam ile alakalı ilk veri de ortaya çıkmış oldu. Ocak ayında memur ve emekli maaşlarına %49,25'lik zam geldi. Ocak ayında açıklanan aralık ayı enflasyon verisi sonrasında 2023 yılının son 6 aylık dönemindeki taban artış oranını yüzde 37,57 olarak açıklandı. Ocak zammı sonrasında yüzde 11,68 puanlık refah Payı eklenerek maaşlar memur maaş zamlarını eşitlendi. Öte yandan en düşük 6000 lira olan emekli maaşı ise 10.000 TL tutarına çıkartıldı.





Yapılan ek zam Ocak maaşlarına yetiştirilemediği için oluşan farklar 6-7 Şubat tarihlerinde emeklinin cebine girdi. Emekli birey Tıpkı memurlar da olduğu gibi senede iki sefer zam hakkına sahip. Bu kapsamda emekliye Temmuz ayında da zam yapılacak. Yapılacak olan zam oranını 6 aylık enflasyon rakamları belirleyecek. Temmuz ayının ilk haftasında TÜİK tarafından yapılacak olan enflasyon verisi açıklaması ile ortaya çıkacak olan rakam Temmuz ayı emekli maaşı için taban oran olacak.

2024 Emekli zammı ilk verisi

SSK ve bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren zam konusunda Ocak ayı enflasyon verisinin açıklanması ile birlikte ilk verinin tamamlandığı biliniyor. Ocak ayı enflasyonu 6,70 olarak gerçekleşirken 5 enflasyon verisi açıklanması akabinde süreç tamamlanmış olacak.





Tam Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri

Emekliler her ay SGK'dan yapılacak olan maaş ödeme tarihlerini yakından takip ediyor. Zaman zaman sosyal medyada ortaya atılan iddialarda emekli maaş tarihlerinin değiştiği söyleniyor.

Emekli Şubat ayı maaşları ayın 17'si itibariyle hesaplara aktarılacak. Bilindiği üzere SSK emeklileri 17-26 Şubat arasında hesabında maaşını görürken, bağ-kur emeklileri ise 25-28 Şubat tarihleri arasında maaşlarını alacak. Aralık ayında alınan maaşlara göre yüzde 49.25 olarak zamlı ödenecek olan Maaşlar 2024 yılında ilk defa tam olarak hesaplara aktarılacak

Emekliye seyyanen zam olacak mı

Kimi haber kaynakları ile birlikte sosyal medyada ortaya atılan iddialarda emekliye seçim zammı olarak 4000 TL seyyanen zam uygulamasının devreye gireceği konuşuluyor. Bu bilgi ile alakalı resmi bir açıklama olmadığı bilinirken söz konusu iddialar ile alakalı gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrili ve gelecek açıklamayı bekliyor.





EMEKLİ PROMOSYONLARI ARTACAK MI?

Bu kapsamda maaşlara yapılan zamlar akabinde promosyonlarda da gelişmeler yaşanıyor. Maaş aralığı değişen emekli bir üst dilime geçmeye hak kazanabiliyor. Taban maaşın 10.000 lira olması ile birlikte artık bütün emekliler en üst dilim promosyon ödemesi almaya hak kazanıyor. Bu kapsamda önceden 10.000 TL'ye kadar maaş aralığı promosyonuna hak kazanan emekli zam sonrasında 10.000 lira ve üstü maaş aralığına göre belirlenen tutarı alabiliyor.

EMEKLİYE PROMOSYON İADESİ

Bu kapsamda emekliye iade çıkabiliyor. Tabi bu yeni promosyon anlaşması yapılması durumunda sağlanıyor. Emekliye promosyon güncellemesi ile birlikte iade ödeme çıkabiliyor. Başvuran emeklinin promosyon tutarının 36'ya bölünmesi ile aylık promosyon ödemesi hesaplanıyor. Taahhüttün bitimine kalan ay sayısı ile çarpılması durumunda ise iade edilecek olan tutar ortaya çıkmış oluyor. Geçtiğimiz sene 4.500 lira promosyon hak eden ve 24 ay taahhüttü kalmış bir ay her ay için 125 lira toplam olarak ise 3.000 lira iade etmesi kapsamında yeni bankalar ile promosyon anlaşmasına geçiyor.