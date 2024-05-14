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Ziraat Bankası açıkladı: 15 Mayıs'ta 1000 TL kazanlar arasında olabilirsiniz

Ziraat Bankası'na ait bankkart ile alışveriş yapan müşteri 1000 TL'ye varan geri iade fırsatından faydalanacak iken, kampanya ile alakalı detaylar bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor.

Yayın Tarihi: 14.05.2024 08:29
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 08:29
Ziraat Bankası açıkladı: 15 Mayıs'ta 1000 TL kazanlar arasında olabilirsiniz

Kamu bankası devi Ziraat Bankası özellikle de son dönemlerde bankkart avantajları ile tüm dikkatleri üzerine topluyor. Banka tarafından başlatılan kampanyalar arasında geri iade sağlayanlar tercih edilirken, bir süredir devam eden Ziraat Bankası 1000 TL kampanyası ile alakalı son gün uyarısı yapılmış bulunuyor. Ziraat Bankası'na ait bankkart ile alışveriş yapan müşteri 1000 TL'ye varan geri iade fırsatından faydalanacak iken, kampanya ile alakalı detaylar bankanın resmi internet sitesinde yer alıyor. Ziraat Bankası ile Vestel işbirliği il ortaklaşa başlatılna ve 8 Nisan'da uygulamaya sokulan kampanyada ilk 10.000 TL Vestel alışverişine 500 TL kazanacak olan müşteri, ikinci alışverişine de 500 TL iade fırsatını yakalayacak

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ZİRAAT BANKASI 1000 TL KAMPANYASI

Yarın sone erecek kampanya ile alakalı olarak yapılan açıklamada hemen bugün kampanyaya katılan ve harcamasını yapan bireye otomatik olarak 500 TL hediye lira aktarılacağı belirtildi. Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya kayıt olma zorunluluğu mevcut iken bankanın internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden tamamlanan başvuru, SMS ile de sağlanabiliyor. cep telefonunuzdan VESTEL yazıp 4757’ye SMS göndererek kampanya kaydı sağlanıyor.

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ZİRAAT BANKASI VESTEL KAMPANYASI

BAnkkart POS'larından tamamlanacak olan alışverişlerde kampanyadan faydalanılacağı açıklanırken, sadece anlaşmalı olan Vestel bayilerinde geçerli olacağı belirtilmiş bulunuyor. Kampanyanın tercih edilmesinin önemli sebebi, hak kazanılan bankkart liranın anında hesaba aktarılacak olması olurken, yarın biten kampanyanın hemen akabinde hesaplara aktarılacağı belirtilmiş bulunuyor. Mayıs ayında revaca çıkan kampanya ile alakalı olarak kazanılan ve 15 Mayısta hesaplara aktarılacak olan liraların Mayıs ayı sonunda geri alınacağı da belirtilmiş bulunuyor.

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