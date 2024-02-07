Ziraat Bankası kartı olana müjde! O kodu girene 300 TL hediye

Bankalar müşterilerini başka bankalara kaptırmamak adına çeşitli kampanyalar başlatıyor. Ay ay yenilenen kampanyalar yeni müşterileri de kapsayabiliyor. Alışverişlerini, hayat koşulları gereği en aza indirgeyen vatandaş, bankaların sunduğu kampanyalar ile birlikte rahat alışveriş yapabilme imkanı kazanabiliyor. Şubat ayının ilk haftasının bitmesine rağmen bankalar tarafından düzenlenen geri iade kampanyaları merak ediliyor. Hangi kategoride alışveriş indirimi sağlandığı araştırmasında Ziraat Bankası tarafından başlatılan 300 TL geri iade kampanyası dikkat çekiyor. Kamu Bankaları arasından düzenlediği kampanyaları ile sıyrılan Ziraat Bankası, Bankkart'lara 300 TL iade edeceklerini belirtti. Ancak banka tarafından başlatılan bu kampanyaya dahil olabilmek adına bazı şartları karşılama şartı ve belirli alışverişler için gerekli olacağı da belirtilmiş bulunuyor.





ZİRAAT BANKASI OBİLET KAMPANYASI

Ziraat Bankası obilet ile yaptığı anlaşma karşılığında internet üzerinden satın alınacak hizmetlere 300 TL iade edecek. Obilet mobil uygulaması üzerinden yapılacak olan uçak bileti alışverişine 50 TL indirim sağlanacağı belirtilen kampanyada araç kiralama işlemlerinde 300 TL ve 1.000 TL ve üzeri otel rezervasyonlarında geçerli 300 TL geri ödeme yapacak Araç kiralama işlemleri için ise 2 ve üzeri şartı açıklanmış bulunuyor.

Ziraat Bankası Şubat ayı kampanyaları ile bir adım öne çıkmışa benziyor. Özellikle de markalar ile yapılan anlaşmalar, vatandaşın ödeme tutarını azaltması sebebiyle tercih edilirken, obilet mobil uygulamasının kullanımının yaygınlaşması kapsamında kamu bankası devi ile anlaştığı da açıklandı. Bir müşterinin kampanyaya dahil olması akabinde en fazla 10 defa kampanyadan faydalanma imkanı mevcut iken 1 Şubat'ta başlayan kampanya 29 Şubat'a kadar süregelecek.

Obilet geri ödeme kampanyasından faydalanmak için ödeme ekranında bulunan “Kupon Kodu” alanına ZİRAAT50 kodu girilmesi durumunda indirim imkanı sağlanacak. Araç kiralama ve otel alışverişlerinde ise ZİRAAT300 kodunun girilmesinin yeterli olacağı açıklandı.