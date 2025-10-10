10 Ekim 2015 Ankara Garı saldırısı kurbanları anıldı

10 Ekim 2015'teki Ankara Garı saldırısında yaşamını yitirenler Ankara Garı önünde düzenlenen anma etkinliğinde anıldı; karanfiller bırakıldı, yürüyüş polis müdahalesiyle engellendi.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 16:43
Ankara Garı önünde düzenlenen anma etkinliğinde, 10 Ekim 2015'te terör örgütü DEAŞ mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler anıldı.

Etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Anıtı'na kırmızı karanfiller bıraktı.

Anma konuşmaları

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan etkinlikte şunları söyledi: "Bu ülkede çatışma olmasın, Orta Doğu kan gölüne dönmesin, barış olsun diye Türkiye'nin dört bir yanından buraya gelen barış sevdalılarına sözümüz olsun, bu katliamlar unutulmayacak. Katliamda yaşamını yitirenlere sözümüz olsun, barış davasını başarıya ulaştırmak için daha fazla mücadele edeceğiz."

10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşkun da "10 yıldır içtiğimiz suyun, yediğimiz ekmeğin tadı aynı değil. Soluduğumuz hava ciğerimizi yakıyor. Türkiye tarihinin en büyük sivil katliamında kaybettiklerimizi saygı ve özlemle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polis müdahalesi

Açıklamanın ardından gar önünden Ankara Adliyesi'ne yürüyüş yapmak isteyen gruba, polis müdahale ederek izin vermedi. Bir süre oturma eylemi yapan grup daha sonra dağıldı.

