Aksaray'da Palalı Saldırı: Taşpazar Mahallesi'nde 1 Ağır Yaralı

Taşpazar Mahallesi 814 Sokak'ta tartıştığı kişi tarafından palayla saldırılan Selçuk A. (39) ağır yaralandı, şüpheli kaçtı; soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 23:47
Olayın Detayları

İl merkezindeki Taşpazar Mahallesi 814 Sokakta meydana gelen saldırıda, Selçuk A. (39) tartıştığı bir kişinin palalı saldırısı sonucu ağır yaralandı. Saldırganın kimliği henüz belirlenemedi.

Palayla aldığı darbelerle kanlar içinde yere yığılan Selçuk A.'yı gören vatandaşlar durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Müdahale ve Hastane Süreci

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yol ortasında kanlar içindeki yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre yaralının sağlık durumu ağır ve hayati tehlikesi bulunuyor. Olayı gerçekleştiren şahıs ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Güvenlik İhlali İddiası ve Soruşturma

Olay yerinde, başlangıçta emniyet şeridi çekilmemesi dikkat çekti. Görevini yapan gazeteciler, iddialara göre polis ve bekçiler tarafından itilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Daha sonra çekülen emniyet şeridi içinde bazı vatandaşların kaldığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında güvenlik güçlerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

