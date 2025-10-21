110 Metrelik Mega Yat Radiant Bodrum'da Yakıt İkmali Yaptı

Cayman Adaları bayraklı 110 metrelik mega yat Radiant, Bodrum Cruise Port'ta yakıt ikmali yaptı; ikmalin ardından Türk kara sularından ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dünyanın sayılı yatlarından 110 metre uzunluğundaki "Radiant"'a yakıt ikmali yapıldı.

Cayman Adaları bayraklı yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Cruise Port'un iskelesine yanaştırıldı. Motoryatların uzunluklarına göre dünya sıralamasında 52'nci sırada gösterilen yata, iskeleye giriş yapan akaryakıt tankerlerinden ikmal yapıldı.

Yat, ikmalin ardından hareket ederek Türk kara sularından çıktı.

Yatın Özellikleri

Yapısında biri ana süit olmak üzere farklı özelliklerde 10 süit bulunan ve 20 misafir ağırlanacak şekilde tasarlanmış yat, 44 kişilik mürettebat kapasitesine sahip. Üzerindeki helikopter ile de dikkat çeken yat; plaj kulübü, jakuziler, yüzme havuzu, asansör ile spor, sinema ve masaj salonu gibi olanaklar sunuyor. Ayrıca yat su sporları yapmaya da imkan tanıyor.

Standart özelliklerin dışında yüksek güvenlik önlemleriyle donatılan yatta, özellikle dalgalı sularda demirliyken konforu artırmak için dengeleyiciler bulunuyor. Yatta, yaklaşan saldırganların kulak zarlarını patlatabilecek düşük frekanslı ses dalgalarını ateşleyen bir sonik silah cephanesi ile savunma amaçlı tasarlanmış ve 100 metreden daha fazla yaklaşan botu batırabilen bir askeri su topu yer alıyor. Ayrıca acil durumlar için turbo motorları olan güvenlik botu da bulunuyor.

Yatın seyir hızı 16 knot olup, azami hızının 21 knot olduğu bildirildi.

