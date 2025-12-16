DOLAR
Tüp Mide Ölümü Sonrası Sıcak Gelişme: Firari Hastane Ortağı Cem Türker Öztürk Tutuklandı

Yenidoğan Çetesi bağlantılı Bağcılar Şafak Hastanesi ortaklarından firari Cem Türker Öztürk yakalandı ve tutuklandı; soruşturmada Semanur Aydın ve Rojin Elveren ölümleri yer alıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 16:35
Yenidoğan Çetesi dosyasında adı geçen Bağcılar Şafak Hastanesi ile ilişkili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Hakkında yakalama kararı bulunan ve Şafak Sağlık Grubu ortaklarından olduğu belirtilen Cem Türker Öztürk geçtiğimiz günlerde polis tarafından gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturmanın geçmişi ve iddianameler

Bakırcı soruşturmalarda, Bağcılar TRG Hospitalist Hastanesi'nde mide küçültme ameliyatı sonrası yaşamını yitiren 19 yaşındaki Rojin Elveren ile ilgili iki doktor hakkında iddianame hazırlanmıştı. Hazırlanan iddianamede, sanıklar Erol V. ve Volkan K. için "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talep edilmiş ve iddianame Bakırköy 34. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.

Ayrıca, hekimlik yapması yasaklanmış olmasına rağmen İstanbul'da mide küçültme ameliyatı gerçekleştirdiği ve operasyon sonrası 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın hayatını kaybetmesine yol açtığı iddiasıyla Erol V.'nin başka bir dosyada tutuklu olduğu öğrenildi.

Fezleke ve şüpheliler listesi

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen fezlekede; meslekten men edilen ve Yenidoğan davasında adı geçen Erol V., Cem Türker Ö., Orhan G., Refik A., Şaban C. ile yenidoğan davasının tutuksuz sanıkları Semiha Y. ve Mustafa K. "şüpheli" sıfatıyla yer almıştı.

Firari şüphelinin yakalanması

Soruşturma kapsamında firari konumda olduğu belirtilen ve Şafak Sağlık Grubu ortaklarından olduğu ifade edilen Cem Türker Öztürk'ün emniyet güçlerince yakalandığı, adli mercilere sevk edilmesi sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirilmiştir.

Olayla ilgili soruşturmalar ve yargı süreçleri sürerken, dosyaya ilişkin yeni gelişmeler takip edilmeye devam ediyor.

