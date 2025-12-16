İnegöl’de 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

İnegöl’de 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Orhaniye Mahallesi’ndeki eve Narkotik ekipleri baskın yaptı
Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ekipler gece saatlerinde adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram bonzai, metamfetamin ve AMG uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.
Olayla ilgili olarak S.Z. (25) isimli şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
