İnegöl’de 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi: Şüpheli Tutuklandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenen operasyonda yaklaşık 2 kilogram bonzai, metamfetamin ve AMG ele geçirildi; şüpheli S.Z. (25) tutuklandı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:10
İnegöl’de 2 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Orhaniye Mahallesi’ndeki eve Narkotik ekipleri baskın yaptı

Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü İnegöl Büro Amirliği ekipleri, Orhaniye Mahallesi’ndeki bir evde yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla ekipler gece saatlerinde adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada yaklaşık 2 kilogram bonzai, metamfetamin ve AMG uyuşturucu maddeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak S.Z. (25) isimli şüpheli ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

