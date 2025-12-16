DOLAR
Kastamonu Çatalzeytin'de Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:56
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:15
Kaza ve Yaralılar

Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Çatalzeytin ilçesine bağlı Epçeler köyü Kılavuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli cami imam hatibi Cemal A. (63) idaresindeki kamyonet ile Paşalı Köyü Cami İmam Hatibi Mehmet Mehmet Ali M. (47) yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mehmet Ali M. ile araçta yolcu olarak bulunan eşi Keziban M. (42) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Çatalzeytin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından yaralı çift, daha ileri tedavi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi