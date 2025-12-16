Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye darp

Görüntüler sosyal medyada yoğun tepki topladı

Gaziantep'te bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçinin, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldiği bildirildi. Görüntülerde, darbedilen çocuğun olay yerinden kaçarak uzaklaşma anı ve bir diğer işçinin tepkisiz kaldığı anlar da yer alıyor.

Kayda geçen şiddet sahneleri sosyal medyada yoğun tepki alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

