DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,33 -0,24%
ALTIN
5.908,91 -0,03%
BITCOIN
3.747.084,46 -2,2%

Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye darp

Gaziantep Şahinbey'de bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçi, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopayla darbedildi; görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:27
Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye darp

Gaziantep'te okul inşaatında çocuk işçiye darp

Görüntüler sosyal medyada yoğun tepki topladı

Gaziantep'te bir okul inşaatında çalıştığı iddia edilen çocuk işçinin, başka bir işçi tarafından tekme, tokat ve sopa ile defalarca darbedildiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayın Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde meydana geldiği bildirildi. Görüntülerde, darbedilen çocuğun olay yerinden kaçarak uzaklaşma anı ve bir diğer işçinin tepkisiz kaldığı anlar da yer alıyor.

Kayda geçen şiddet sahneleri sosyal medyada yoğun tepki alırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Yetkililerin olayla ilgili olarak soruşturma başlattığı öğrenildi.

GAZİANTEP'TE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ: ÇOCUK İŞÇİYE İNŞAAT ALANINDA DARP

GAZİANTEP'TE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ: ÇOCUK İŞÇİYE İNŞAAT ALANINDA DARP

GAZİANTEP'TE TEPKİ ÇEKEN GÖRÜNTÜ: ÇOCUK İŞÇİYE İNŞAAT ALANINDA DARP

İLGİLİ HABERLER

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı
2
Bursa'da Her Ayın 16'sı 'Bursa Spor Günü': Öğrenciler Formayla Okula Gidecek
3
Bursa'da Şüpheli Ölüm: Osmangazi'de Baba ve Kızı Evde Ölü Bulundu
4
AB Doğu Kanadı Zirvesi Helsinki'de: Rusya 'Bir Numara Tehdit' İlan Edildi
5
Kayseri'de 3 sanığa toplam 42 yıl 6 ay hapis ve 425 bin TL ceza
6
Afyonkarahisar'da Avda Yanlışlıkla Arkadaşını Vuran Bekçi: 1 Ölü
7
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi