Edirne'de Ölümlü Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Edirne Şükrüpaşa Mahallesi'nde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:52
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 19:27
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edirne’nin Şükrüpaşa Mahallesinde meydana gelen kazada, Hasan Ege Coşkun’un kullandığı 39 ADC 258 plakalı motosiklet ile S.T.’nin kullandığı 22 NP 139 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü defalarca takla attı, otomobil ise elektrik direğine çarparak durdu.

Olayın ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi takiben her iki sürücü de ambulansla hastaneye kaldırıldı; kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen motosiklet sürücüsünün yaşamını yitirmesi üzerine, olayla ilgili olarak polis tarafından inceleme başlatıldı.

