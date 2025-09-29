13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular başladı

Bu yıl "İlk Sözleşmeni Hatırla" sloganıyla düzenlenen 13. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'na başvurular başladı. Yarışmanın bu yılki teması "Nasıl inanmalı?" sorusu üzerine yoğunlaşıyor.

Yarışmanın kapsamı

Türkiye'nin 81 ilinde düzenlenen ve bugüne kadar her yaştan milyonlarca insana kitap okuma alışkanlığı kazandıran yarışma, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve ilahiyat olmak üzere 5 ayrı kategoride gerçekleştirilecek. Katılımcılar, kaynak eserler eşliğinde iman esaslarını, kulluk bilincini ve hayatı anlamlandırmanın yollarını yeniden keşfedecek.

Amaç ve etkisi

Yarışma, bilgiyi ölçmenin ötesinde katılımcılara imanı diri tutmayı, hayatı ilk sözleşmenin bilinciyle yaşamayı ve sorumlulukları yeniden hatırlamayı hedefliyor. Hazırlanan kaynaklar aracılığıyla yarışmacılar yalnızca bilgi edinmekle kalmayacak, okuduklarını hayatlarına taşımayı ve kalplerinde yeniden inşa etmeyi öğrenecek.

Etkinlik, kitap okuma alışkanlığını teşvik etmeyi ve bireylerin manevi derinliğini güçlendirmeyi amaçlıyor; son 12 yılda 5 milyon 800 binden fazla yarışmacıya ulaştı.

Sınav ve ödüller

Yarışma, tek aşamada 7-8 Mart 2026 tarihlerinde çoktan seçmeli olarak gerçekleştirilecek ve sıralama tek sınavın sonuçlarına göre yapılacak. Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek; 46 kişiye umre ödülü takdim edilecek.

Etkinlik, "Gerçek ödül bilgidir" anlayışıyla bilgiyi en değerli kazanım olarak görüp katılımcıları okumaya, düşünmeye ve öğrendiklerini hayata taşımaya teşvik ediyor.

Yarışma ile ilgili detaylı bilgi ve kayıt formu www.ufkayolculuk.com adresinden erişilebilir.