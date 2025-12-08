DOLAR
Düzce'de Motosiklet Park Halindeki Tıra Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Düzce Necmi Hoşver Caddesi'nde sağanak sonrası kayganlaşan yolda motosiklet park halindeki tıra çarptı; sürücü ağır yaralandı, yol kısa süreli trafiğe kapandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 02:38
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 02:38
Düzce'de Motosiklet-Tır Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Olayın oluşu

Düzce Necmi Hoşver Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halindeki motosiklet, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı. Olayda motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre Teknopark Kavşağı istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 DP 8079 plakalı motosiklet, cadde üzerinde park halinde bulunan İ.S.'ye ait 34 KN 7919 plakalı tırın dorsesine çarpıp yola savruldu.

Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet sürücüsü, refüjdeki kaldırıma çarparak durabildi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik ve soruşturma

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı; motosikletin kaldırılmasının ardından yol normal seyrine döndü. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

