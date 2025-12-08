Çankırı Ilgaz Yukarımeydan'da Yangın: İki Ev Küle Döndü

Yukarımeydan köyündeki yangına ekipler müdahale etti

Çankırı’nın Ilgaz ilçesi Yukarımeydan köyünde çıkan yangında iki ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, köyde bilinmeyen bir sebeple yangın başladı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

