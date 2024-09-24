DOLAR
34,11 0,03%
EURO
38,17 -0,5%
ALTIN
2.921,22 -1,3%
BITCOIN
2.188.522,23 -1,21%

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile yaptığı görüşmede Türkiye-Ermenistan normalleşme sürecini destekledi.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Bu önemli görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Kalıcı Barış İçin Devam Eden Çabalar

Görüşmenin ana konularından biri, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri oldu. Erdoğan, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması adına Türkiye'nin desteklerini ifade etti.

Ön Koşulsuz Normalleşme Vurgusu

Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, bu sürecin devamına yönelik samimi bir destek sunduğunu aktardı. Görüşme, iki taraf arasındaki diyalogun güçlenmesine katkı sağlanması amacıyla yapıldı.

Görüşmenin Detayları ve Beklentiler

Bu tür görüşmeler, bölgedeki barışın tesis edilmesi ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.

İLGİLİ HABERLER

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in 79. BM Genel Kurulundaki Çarpıcı Açıklamaları
2
Lübnan'daki Göç Hareketleri: İsrail Bombardımanı Sonrası Güvenli Bölgelere Kaçış
3
Buika Türkiye’de Müzikseverlerle Buluştu
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi
5
Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: Kurtarılanlar ve Gözaltılar
6
Bakan Tekin Sakarya'da Öğretmenlerle Buluştu ve Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
7
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Menemen Belediyesini Ziyaret Etti

MARKA Memur Alımı Başvuruları Sona Eriyor! KPSS Şartı Yok, Kaçırmayın!

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar Belli Oldu! Emekliye 24 Bin TL Promosyon Fırsatı: İşte Banka Banka Promosyonlar

Fairy Sıvı Bulaşık Deterjanı 255 TL'den 140 TL'ye, Maylo 32'li Tuvalet Kağıdı 320 TL'den 190 TL'ye Düştü: Migros'ta Büyük Eylül Sonu İndirimleri Başladı!

KPSS 60 Puan Yeterli! O Belediyede Memur Alımı Başvuruları Başladı: İşte Başvuru Detayları

Reeder ReeV Fancy Özellikleri ve Fiyatı Tanıtıldı: Yerli Elektrikli Otomobil Yollara Çıkıyor!

MEB 30 Bin Temizlik Personeli Alımı Başvuruları Başladı! Bu İllerde Yaşayanlara Müjde: İşte Başvuru Şartları

25 Eylül 2024 Çarşamba Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, İş ve Sağlık Falı

SSK ve Bağ-Kur Emeklileri İçin Ocak 2025’te Zam ve Refah Payı Müjdesi! Enflasyon Zammı ve Taban Aylık Artışı Yolda

2023 Model Fiat Marka Otomobil İcradan Uygun Fiyattan Satışa Çıkarıldı! İşte Ayrıntılar

İŞKUR Yeni TYP Personel Alımları Yayımlandı! Farklı İl ve İlçelerdeki Kaymakamlık, Belediye ve Okullara TYP Personel Alınacak

1 milyon TL kredi akıllara zarar gelecek! Faizler 3'ten düştü, herkes akın edecek

Herkes Ocak ayını bekliyordu.. Asgari ücrete 3. zam! Toplam 35 bin lira açıklandı