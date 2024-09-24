Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Görüşerek Normalleşme Sürecini Destekledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Bu önemli görüşme, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu çerçevesinde New York'taki Türkevi'nde gerçekleştirildi.

Kalıcı Barış İçin Devam Eden Çabalar

Görüşmenin ana konularından biri, Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme süreci ve Ermenistan-Azerbaycan ilişkileri oldu. Erdoğan, iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanması adına Türkiye'nin desteklerini ifade etti.

Ön Koşulsuz Normalleşme Vurgusu

Erdoğan, Türkiye ve Ermenistan arasında ön koşulsuz normalleşme yolunda önemli adımlar atıldığını vurgulayarak, bu sürecin devamına yönelik samimi bir destek sunduğunu aktardı. Görüşme, iki taraf arasındaki diyalogun güçlenmesine katkı sağlanması amacıyla yapıldı.

Bu tür görüşmeler, bölgedeki barışın tesis edilmesi ve dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.