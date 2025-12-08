Ankara-Eskişehir E90'da Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Takla Attı — 1 Ölü, 3 Yaralı

Ankara-Eskişehir E90'da Feci Kaza: Otomobil Tıra Çarpıp Takla Attı

Ankara-Eskişehir karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobil seyir halindeki tıra arkadan çarparak defalarca takla attı. Olayda 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, E90 karayolunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 26 AEB 280 plakalı otomobilin sürücüsü Mert Özsöz, önündeki 55 EY 473 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil defalarca takla attı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mert Özsöz'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan 1'i ağır 3 yaralı ise sağlık ekiplerince Polatlı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların Durumu ve Soruşturma

Hayatını kaybeden Mert Özsöz'ün 3 aylık evli olduğu öğrenildi. Ağır yaralanan eşi İrem Özsöz, önce Polatlı Devlet Hastanesi'ne ardından Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi; genç kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Diğer yaralılar Arif K. ile Melisa Selin K.'nin tedavilerinin Polatlı Devlet Hastanesi'nde devam ettiği belirtildi. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

ANKARA-ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE OTOMOBİL, SEYİR HALİNDEKİ TIRA ARKADAN VURARAK TAKLA ATTI. OTOMOBİLDE BULUNAN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI.