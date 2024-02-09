15 ilde Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı

15 ilde uyuşturucu üretenler, satanlar ve sokakta dağıtanlara operasyon yapıldı. Operasyonlarda 1 ton 110 kilogram uyuşturucu bulundu.

15 ilde Narkogüç-49 operasyonu: 214 gözaltı
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Zehir tacirleri ile mücadele hız kesmeden sürüyor. 15 ilde geniş çapta düzenlenen Narkogüç-49 operasyonları ile uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmıyor. Operasyonlarda 214 uyuşturucu taciri ve satıcısı yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X platformunda yaptığı paylaşımla zehir tacirlerinin sonuna kadar peşlerinde olduklarının mesajını verdi. Yerlikaya sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Jandarma KOM Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü operasyonlarda, 15 ilde uyuşturucu üretenler, satanlar ve dağıtanlara yönelik eş zamanlı baskınlar düzenlendiğini duyurdu. 

OPERASYONDA 1 TON 110 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Ali Yerlikaya'nın paylaşımında operasyon kapsamında 1 ton 11 kilo uyuşturucu madde ele geçirildiği bilgisi aktarıldı.  Yerlikaya, 214 uyuşturucu taciri ve satıcısının operasyonda yakalandığını söyledi. 

Narkogüç-49 operasyonlarının Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde, Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır'da il jandarma komutanlıkları tarafından yapıldığını belirtti. Yerlikaya, operasyonda çalışan güvenlik güçlerine ve Gümrük Muhafaza ekiplerine teşekkür etti.

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