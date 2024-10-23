15 Temmuz Kahramanı Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyaret Edildi

Ömer Halisdemir'in Kabri Ziyaret Edildi

15 Temmuz Derneği üyeleri, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde kahramanlık gösteren şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret etti. Ziyarete 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir ile birlikte katıldı.

Başkan Turunç’tan Anlamlı Açıklama

Dernek Başkanı Turunç, burada yaptığı konuşmada, "Ömer Halisdemir burada bir toprağın içerisinde yatıyor ama 85 milyon milletin kalbinde, gönlünde yatıyor" sözleriyle öne çıktı. Ziyaretin ardından Halisdemir'in kahramanlığını anarak, geleceğe dair umutlarının tazelendiğini belirtti.

Vatan ve Bayrak Sevgisi Vurgusu

Turunç, bu tür hainliklerin bir daha yaşanmaması için gençlerin vatanlarına sahip çıkması gerektiğini söylerken, "Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Onlar vazifelerini yaptılar. Sıra bizde" ifadelerini kullandı.

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Turunç, FETÖ liderinin öldüğünü hatırlatarak, onun vatan hainliğiyle mükafatlandırılacağını belirtti. Ayrıca, "Şunu biliyoruz, kıyamete kadar yeryüzünde güzel insanların bitmeyeceği gibi art niyetli insanlar da var olacak" dedi.

Şehidin Babasından Gençlere Mesaj

Hasan Hüseyin Halisdemir, oğlu ve diğer şehitler için rahmet dilerken, gençlere vatanlarına ve bayraklarına sahip çıkmaları çağrısında bulundu. Halisdemir, “Oğluma vatana hainlik yapacaksan gitme dedim,” diyerek vatan sevgisinin önemini vurguladı.

Diğer Ziyaretçiler

Şehidin kabrini, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve lise öğrencileri de ziyaret etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti. Hasan Hüseyin Halisdemir (ortada) şehit oğlunun kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti. Hasan Hüseyin Halisdemir (ortada) şehit oğlunun kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.