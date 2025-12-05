Yozgat Belediye Meclisi'nde gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı iptal etti

Yozgat Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısında meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Yozgat Belediyesi Meclis salonundaki toplantıda, arsa satış ve taşınmazların kiraya verilmesi hususunda 2026 yılında Encümene yetki verilmesi konusu tartışma yarattı.

Tartışmanın odağı: Encümen yetkisi

Esnafın mağduriyetinin önlenmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla önerilen yetkiye bazı meclis üyeleri itiraz etti. İtirazlar ve sert görüş alışverişi salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Başkan Arslan'ın kararı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan toplantıyı iptal etti. Başkan Arslan tartışmalar üzerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Siz ‘Kazım Arslan’ı çalıştırmayacağım’ diyorsunuz. Bunu da ben Yozgat’a anlatacağım. Sokakta gezemeyeceksiniz".

Toplantıyı iptal eden Başkan Arslan, meclisin ocak ayında toplanması kararını alarak salondan ayrıldı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN