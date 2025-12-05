Yozgat Belediye Meclisi'nde gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı iptal etti

Yozgat Belediye Meclisi'nin aralık toplantısında arsa satışları ve Encümene yetki tartışması nedeniyle gerginlik çıktı; Başkan Kazım Arslan toplantıyı iptal etti.

Yayın Tarihi: 05.12.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 05.12.2025 13:54
Yozgat Belediye Meclisi'nde gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı iptal etti

Yozgat Belediye Meclisi'nde gerginlik: Başkan Arslan toplantıyı iptal etti

Yozgat Belediye Meclisinin aralık ayı olağan toplantısında meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Yozgat Belediyesi Meclis salonundaki toplantıda, arsa satış ve taşınmazların kiraya verilmesi hususunda 2026 yılında Encümene yetki verilmesi konusu tartışma yarattı.

Tartışmanın odağı: Encümen yetkisi

Esnafın mağduriyetinin önlenmesi ve işlemlerin hızlandırılması amacıyla önerilen yetkiye bazı meclis üyeleri itiraz etti. İtirazlar ve sert görüş alışverişi salonda tansiyonun yükselmesine neden oldu.

Başkan Arslan'ın kararı

Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan toplantıyı iptal etti. Başkan Arslan tartışmalar üzerine tepkisini şu sözlerle dile getirdi: "Siz ‘Kazım Arslan’ı çalıştırmayacağım’ diyorsunuz. Bunu da ben Yozgat’a anlatacağım. Sokakta gezemeyeceksiniz".

Toplantıyı iptal eden Başkan Arslan, meclisin ocak ayında toplanması kararını alarak salondan ayrıldı.

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANI KAZIM ARSLAN

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 5 Yaşındaki Deniz'in Ölümü: Sedasyon Davasında Hapis Talebi
2
E-sigara Riskleri Artıyor: Uzmanlardan Kritik Sağlık Uyarısı
3
Balıkesir Kuyumcular Çarşısı'nda Açılış: Akın ve Sarı Altın Fiyatlarını Gündeme Taşıdı
4
İzmit'te mıcır yüklü kamyonun damperi devrildi: Sürücü baygınlık geçirdi
5
Adıyaman'da İş Makinesinin Deldiği Doğal Gaz Borusu Alarmı
6
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 20 Gözaltı, 6 Tutuklama

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi