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TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Bakan Kurum, TOKİ'den kiralık konut başvurularının Ekim veya Kasım ayında başlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.06.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 28.06.2025 23:28
TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

TOKİ'den Kiralık Ev Projesiyle Yeni Bir Dönem Başlıyor

Ülke genelinde özellikle büyük şehirlerde artan kiralık ev fiyatları, vatandaşların hayatını zorlaştırırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ aracılığıyla kiralık konut müjdesini verdi. Bu proje, kiraların altında yatan fahiş artışların önüne geçmeyi amaçlıyor.

Projenin Amacı ve Hedefleri

Bakan Kurum'un açıkladığı kiralık TOKİ konutları projesinin hedefleri arasında kentsel dönüşüm sürecine hız kazandırmak ve piyasadaki kira fiyatlarının yükselişini kontrol altına almak bulunuyor. Dar ve orta gelirli ailelerin konut sahibi olması için büyük bir fırsat sunuluyor.

Başvurular Ne Zaman Başlayacak?

Gündemde en çok merak edilen konulardan biri olan başvuru tarihleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan gayrimenkul uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, resmi başvuruların Ekim veya Kasım aylarında başlamasını öngördüğünü belirtti. Ancak, mevcut 250 bin sosyal konutun inşaat sürecinin devam ettiğini hatırlatarak anahtar tesliminin en iyi ihtimalle üç yılı bulabileceğini ifade etti.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Kiralık ev projesinde hane halkının büyüklüğü, tahsis edilecek konut tipini belirleyecek. Örneğin, biraz yeni evlenen çiftlere daha küçük daireler sunulacakken, geniş ailelere daha büyük daireler tahsis edilecek. Kiracılık hakkı her yıl yeniden değerlendirilecek; eğer bir kiracının durumu değişirse, konut ihtiyacı olan başka bir aileye yer açılması sağlanacak.

Bu kapsamda, TOKİ'nin kiralık konut projesi, ülkedeki konut krizine etkili bir çözüm olma potansiyeline sahip. Takipte kalın!

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