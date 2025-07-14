15 Temmuz Sempozyumu'nda Ala: '15 Temmuz Bir İhanet Projesidir'

15 Temmuz Sempozyumu'nda Ala'nın Açıklamaları

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un bir ihanet projesi olduğunu ve bu girişimin vatana ihanet niteliği taşıdığını belirtti. Ala, "Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi Suriye ve Irak'a çevireceklerdi" dedi.

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