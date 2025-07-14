15 Temmuz Sempozyumu'nda Ala: '15 Temmuz Bir İhanet Projesidir'

15 Temmuz Sempozyumu'nda Ala'nın Açıklamaları
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz’un bir ihanet projesi olduğunu ve bu girişimin vatana ihanet niteliği taşıdığını belirtti. Ala, "Eğer bu darbe girişimi başarılı olsaydı, Türkiye'yi Suriye ve Irak'a çevireceklerdi" dedi.
Türkiye'nin Jeopolitik Rolü ve Başarıları
Ala, Türkiye'nin İslam ülkeleri arasında dünyada en güçlü ilk on ülke arasında yer alma potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. Jeopolitik konumu dolayısıyla Türkiye’nin çeşitli saldırılara maruz kaldığını ifade eden Ala, Türkiye’nin başarılarının diğer toplumlardan esinlenmelerine neden olduğunu söyledi. "Gönül coğrafyamızda bizden ilham alan toplumların başarılarını görmekteyiz" Ala, Türkiye'nin bölgedeki zulümlere karşı en yüksek sesle itiraz eden bir ülke olduğunu belirtti. "Türkiye’yi Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'daki herhangi bir düzenin dışında düşünmek mümkün değil" diyerek, Türkiye'nin elde ettiği başarıların sadece ulusal değil, uluslararası etkileri olduğunu da vurguladı. Ala, FETÖ ile mücadele konusunda gelinen noktayı da ele alarak, geçmişteki darbe denemelerinin Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli yer tuttuğunu söyledi. "Darbeler, Türkiye’nin siyasi tarihinin ana rejimi haline dönüştü" ifadesini kullandı. SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ise 15 Temmuz’u Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir diriliş olarak tanımladı. Miş, darbecilere karşı ortaya koyulan milli irade sayesinde iç karışıklığa ve kaosa fırsat verilmediğini vurguladı: "15 Temmuz ruhunu diri tutma sorumluluğumuz var" dedi. Miş, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda devlet içinde yerleşmiş bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir işgal girişimi olduğunu ifade ederek, "Bu dönemi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vefa borcumuzdur" 15 Temmuz Sempozyumu’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı.
Türkiye'nin Uluslararası Etkisi
FETÖ ile Mücadele ve Darbeler Tarihi
15 Temmuz'un Anlamı
Ala, Türkiye'nin bölgedeki zulümlere karşı en yüksek sesle itiraz eden bir ülke olduğunu belirtti. "Türkiye’yi Orta Doğu, Balkanlar ve Kafkaslar'daki herhangi bir düzenin dışında düşünmek mümkün değil" diyerek, Türkiye'nin elde ettiği başarıların sadece ulusal değil, uluslararası etkileri olduğunu da vurguladı.
Ala, FETÖ ile mücadele konusunda gelinen noktayı da ele alarak, geçmişteki darbe denemelerinin Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli yer tuttuğunu söyledi. "Darbeler, Türkiye’nin siyasi tarihinin ana rejimi haline dönüştü" ifadesini kullandı.
SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş ise 15 Temmuz’u Türkiye Cumhuriyeti tarihine altın harflerle yazılan bir diriliş olarak tanımladı. Miş, darbecilere karşı ortaya koyulan milli irade sayesinde iç karışıklığa ve kaosa fırsat verilmediğini vurguladı: "15 Temmuz ruhunu diri tutma sorumluluğumuz var" dedi.
Miş, 15 Temmuz’un sadece bir darbe girişimi olmadığını, aynı zamanda devlet içinde yerleşmiş bir terör örgütü tarafından gerçekleştirilen bir işgal girişimi olduğunu ifade ederek, "Bu dönemi unutmamak ve gelecek nesillere aktarmak en büyük vefa borcumuzdur" 15 Temmuz Sempozyumu’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı.
15 Temmuz Sempozyumu’na AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman da katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı.
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala (ortada) ve SETA Genel Koordinatörü Nebi Miş (sol2), SETA tarafından düzenlenen, "9'uncu Yılında 15 Temmuz Sempozyumu"na katıldı.