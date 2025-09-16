16 Eylül 2025 Gündemi: Ulaştırma, Yatırımlar ve TEKNOFEST

Anadolu Ajansı özel haber gündeminin öne çıkan başlıkları: Ulaştırma yatırımlarında üç yıllık yol haritası, yatırım önceliklerinde yeni dönem, eğitimde dijital okuryazarlık uygulamaları, TEKNOFEST ve uluslararası işbirlikleri yer alıyor.

1- Ulaştırma yatırımlarının 3 yıllık rotası çizildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yaptığı açıklamada, bölgesel lojistik merkezlerin ve raylı sistemlerin yerli üretim projelerinin öncelik olacağını vurguladı. Bakan Uraloğlu, "Çukurova, Batı Karadeniz ve Marmara bölgeleri başta olmak üzere mevcut ve yapımı devam eden lojistik merkezlerin standartları yükseltilecek" ve "Raylı sistem araçlarının yerli üretimine yönelik projelere öncelik vereceğiz" dedi. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- Türkiye'nin yatırımlarda yeni dönem öncelikleri belli oldu

Kamu yatırım tahsislerinde önümüzdeki 3 yılda imalat sanayisi sektörlerine öncelik verileceği; kamu-özel işbirliği projeleri dahil beşeri ve fiziki altyapının güçlendirileceği bildirildi. Ayrıca 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde altyapının yeniden tesisine ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik projelere ağırlık verilecek. (Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Kamu işletmelerinin hesap verebilirliği artırılacak

Yeni Orta Vadeli Program kapsamında, sektörel, idari ve mali etkileşimi olan kamu işletmeleri arasında eşgüdümü sağlayacak mekanizmalar kurulacak. KİT yönetişim reformu kapsamında düzenlemeler hayata geçirilecek ve bu işletmelerde performansa dayalı ölçüm yöntemleri kullanılacak. (Hülya Ömür Uylaş/Ankara)

4- MEB'den öğrencilere dijital dünyayı güvenli kullanım dersi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 17-18 Eylül'de uygulanmak üzere hazırlanan ders içerikleriyle her kademedeki öğrencilere dijital teknolojileri verimli ve güvenli kullanma rehberliği verilecek. İlkokul için dört aşamalı farkındalık etkinliği, ortaokul için kavram haritası çalışması ve lise için dijital haklar üzerine münazara planlandı. (Buğrahan Ayhan/Ankara)

5- TEKNOFEST İstanbul kapılarını yarın açıyor

Festivalde hava gösterileri, konserler, eğitici atölyeler, simülasyon alanları, planetaryum ve bilim şovları dahil çok sayıda etkinlik yer alacak. Katılım tamamen ücretsiz olup ziyaretçilerin etkinliğe giriş için çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. (Tolga Yanık/İstanbul)

6- Türkiye madencilik sektörü küresel standartlara uyum sürecine giriyor

Türkiye Madenciler Derneği ile Kanada Madenciler Birliği arasındaki işbirliğiyle TSM programı Türkiye'ye uyarlanacak ve sektöre yönelik standartlar belirlenecek. TMD Başkanı Mehmet Yılmaz, "Hedefimiz, sektörü yerli ve yabancı yatırımcı için güvenilir ve kredibilitesi yüksek bir alan haline getirmek" dedi. MAC Başkanı Pierre Gratton ise programın kısa vadede sektörü dönüştüreceğini söyledi. (Duygu Alhan/Ankara)

7- Ertuğrul Fırkateyni 135 yaşında: Türk-Japon tarihi ilişkisi

MSÜ Deniz Harp Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Korkmaz, Ertuğrul'un izinde seyirlerin Türk Deniz Kuvvetleri'nin ulaştığı düzeyi gösterdiğini belirtti. Korkmaz, (TCG Kınalıada) Korvetimizin 19 ülkede 25 liman ziyareti yaptığı ve milli imkanlarla inşa edilen gemiler sayesinde Türkiye'nin bölgesel etkinliğinin arttığını vurguladı. (Kaan Bozdoğan/İstanbul)

8- Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ulaşması hedefleniyor

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu Koordinatörü Hüseyin Durmaz, filonun yaklaşık 12-13 gün içinde Gazze'ye ulaşmasının hedeflendiğini belirtti. Filoya ait gemilerin kısa sürede Akdeniz'de önceden belirlenmiş rota ve konumda buluşacağı, Türkiye'den katılımcı sayısının halen en yüksek olduğu ifade edildi. (Muhammet İkbal Arslan/Cenevre)

9- Somali Savunma Bakanı: Türkiye ile ilişkiler en iyi seviyede

Somali Savunma Bakanı Fiqi, iki ülke ilişkilerinin bugün daha iyi bir noktada olduğunu ve gelişmeye devam edeceğini söyledi. Ayrıca mutabakat zaptı çerçevesinde Somali Özel Kuvvetleri'nin TURKSOM Askeri Eğitim Üssü'nde Türkiye tarafından eğitildiği kaydedildi. (Gökhan Kavak - Mohamud Ismail Kulane - Ahmed Satti/Mogadişu)

10- Hicret Yürüyüşü "Hijrah Walk" ile yeniden canlandırılıyor

Girişimcilerden Waseem Mahmood, yürüyüşün amacının katılımcıların Hazreti Muhammed, Hazreti Ebubekir ve ailelerine bağlılık ve bilgi bağlarını güçlendirmek olduğunu söyledi. Mahmood, yürüyüş sayesinde bazı kişilerin topluma entegrasyonunda önemli değişimler yaşandığını aktardı. (Zuhal Demirci-Londra)

11- Kripto para piyasasında gözler Fed faiz kararında

Fed'in toplantısında beklenen faiz indiriminin kripto para piyasası üzerinde etkili olması bekleniyor. Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Batuhan Tufaner, parasal gevşeme döngüsünün alternatif yatırımcılar tarafından beklendiğini ve kararın tek seferlik mi yoksa döngüsel mi olacağının kripto varlıklar açısından belirleyici olduğunu ifade etti. (Mertkan Oruç/Ankara)

12- Ağustosta yatırımcısını en çok sevindiren kulüp: Galatasaray

Süper Lig'de ağustosta Galatasaray hisseleri %17,7 ile en fazla değer kazandı. Trabzonspor hisseleri %12,39, Beşiktaş %8,1 artarken, Fenerbahçe hisseleri %1,63 geriledi. (Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

13- Trafikte motosiklet gerçeği: Eğitmenlerden can kurtaran uyarılar

Motosiklet İleri Sürüş Eğitmeni Çakmak, kör noktalarda omuz üstü bakış uygulanmasının motorcu ve bisikletlileri görünür kılacağını; araç sürücülerinin kapı açarken ters kolu kullanmalarının motor kazalarını engelleyebileceğini belirtti. (Cem Dağıstanlı/Ankara)

14- Türk çorapları son 5 yılda Avrupa'nın gözdesi oldu

Türkiye 2020-2024 döneminde toplam 6,1 milyar dolarlık çorap ihracatı gerçekleştirdi. En çok talep Almanya'dan geldi (1,3 milyar dolar), ardından İngiltere (1,1 milyar dolar) ve Fransa (708,3 milyon dolar) geldi. (Seda Tolmaç/Ankara)

15- Avrupa 2030'a kadar 178 GW yeni rüzgar santrali kuracak

Ek kurulumla 2030'a kadar Avrupa'da toplam rüzgar enerji kapasitesinin 441 gigavata ulaşacağı, bunun 361 GW'ının karasal, 80 GW'ının denizüstü rüzgar santralleri olacağı bildirildi. (Gülşen Çağatay/Ankara)

16- Risk grubundakilere grip aşısı uyarısı

Prof. Dr. Ümit Savaşçı, grip aşılarının uygulandığı sezon için etkili olduğunu belirterek, risk grubundaki kişilerin eylül-ekim aylarından itibaren mevsimsel gribe karşı güncel aşılarla aşılanması gerektiğini söyledi ve her yıl grip aşısı yapılması tavsiyesinde bulundu. (Duygu Yener/Ankara)

17- Türkiye'de ilk kez salyangoz ve deniz kabuğundan kablo malzemesi geliştirildi

Borsan AR-GE Direktörü Ekrem Altan, geri dönüştürülmüş polimerler, halojensiz alev geciktiricili bileşikler ve biyobozunur kablo malzemeleri üzerine çalışmaları derinleştirmeyi hedeflediklerini açıkladı. (Biriz Özbakır/İstanbul)

18- Konya'da yaklaşık 5 bin yıllık insan yüzlü çömlek parçası bulundu

Gökhöyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Ramazan Gündüz, bulunan parça üzerinde kaş, burun ve badem şeklinde göz betimlemeleri bulunduğunu, ilk gözlemlere göre eserin yaklaşık 5 bin yıllık olduğunu bildirdi. (Abdullah Doğan/Konya)

19- Duplantis: Atletizmin sınırlarını zorluyor

Serbest stil atlet Duplantis, aile geçmişi ve antrenör desteğiyle 2020'de 6,17 metrelik atlayışla rekora imza attı ve sonraki 5 yılda 14 kez dünya rekoru kırdı. Her yeni rekorla birlikte sporculuk kariyerine ilişkin finansal ödüller de dikkat çekiyor. (Yunus Kaymaz/Londra)

20- Deniz Öncü tedavi için Avusturya'da, gözü MotoGP'de

Deniz Öncü, tedavi sürecinin Avusturya'da devam ettiğini, her şey yolunda giderse bir aya kadar pistlere dönebileceğini belirtti. Önceliğinin MotoGP olduğunu ifade etti. (Fatih Çakmak/Ankara)

