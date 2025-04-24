16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali 10 Mayıs’ta Başlıyor

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 10 Mayıs’ta sanatseverlerle buluşacak. Festival, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi, AKM Tiyatro Salonu ve Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi’nde gerçekleştirilecek etkinliklerle dolu dolu geçecek.

Açılış Gecesi: Gala Konseri

Festivalin açılışı, Bulgar orkestra şefi Nayden Todorov yönetimindeki konserle başlayacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Orkestrası eşliğinde düzenlenecek olan "Gala Konseri", AKM Türk Telekom Opera Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Bu özel etkinlikte, İDOB solistleri ve davetli konuk sanatçılar yer alacak.

Çocuklar İçin Özel Gösterim: Külkedisi

Festival boyunca çocuk operası "Külkedisi", 11 Mayıs’ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde İDOB tarafından prömiyer yapacak. Eser, ünlü İtalyan besteci Gioacchino Rossini’nin "La Cenerentola" operasından esinlenerek sahnelenecek ve Nazlı İktu tarafından sahneye konulacak.

Özel Konser: Saygun'a Saygı

Cumhuriyet dönemi modern Türk besteciliğinin öncüsü Ahmet Adnan Saygun anısına düzenlenecek "Saygun'a Saygı" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde 16 Mayıs’ta müzikseverlerle buluşacak.

Dünya Prömiyeri: Gilgameş Operası

Festivalin en dikkat çekici etkinliklerinden biri ise, Gılgamış Destanı'ndan esinlenerek yazılan "Gilgameş" operasının dünya prömiyeri olacak. 17 Mayıs’ta AKM Türk Telekom Sahnesi’nde sahnelenecek olan bu eser, Ahmet Adnan Saygun bestesi ile insanlığın ortak temalarını işleyerek seyirciyi derin düşüncelere sevk edecek.

Genç Yetenekler Sahne Alacak

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, genç yeteneklerin sergileneceği "Bütün Umudum Gençliktedir" konseri, 19 Mayıs’ta AKM Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu etkinlik, Opera ve Bale Her Yerde projesinin bir parçası olarak genç sanatçıların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyacak.

Modern Dans Eserleri ile Dolup Taşacak

Festival, 30 Mayıs’ta "Deliriyum" adlı modern dans eserinin dünya prömiyeri ile devam edecek. Ayrıca, "Anna Karenina" balesi ve "Rus Hamlet" eseri festivalin kapanışını 2 ve 3 Haziran tarihlerinde gerçekleştirecek.

Tüm sanatseverleri bekleyen bu keyif dolu festival, her yaş grubundan izleyiciye hitap ederek İstanbul’un kültürel yaşamına büyük katkı sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 10 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce düzenlenen "16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali" 10 Mayıs'ta sanatseverlerle buluşacak.