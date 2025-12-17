Konyaaltı'nda Bozuk Gıda Denetimi: Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Konyaaltı'nda Bozuk Gıda Denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine idari yaptırım uygulandı.

Kotan: 'Denetimler sonuç veriyor'

Gerek yürüyüşleri sırasında gerekse Zabıta ekiplerinin denetimlerine katıldığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Ekiplerimiz okul kantini, restoran, fırın ve marketlerde halk sağlığını göz önünde bulundurarak var güçleriyle çalışıyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesi. Bununla birlikte işletmelerin hijyenik olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki sağlık konusu her şeyden önce geliyor. İşletmelere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Denetimlerimiz sonuç veriyor. Konyaaltı’mızda tarihi geçmiş veya hijyenik olmayan hiçbir gıdaya geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Denetimler 12 ay boyunca sürüyor

Denetimlerin 12 ay boyunca Konyaaltı'nda gıdanın tüketildiği ve satışının yapıldığı her noktada devam ettiğini söyleyen Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi'nden Murat Aksu, 'Denetimlerimizde vatandaşlarımız tarafından çok büyük takdir topluyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’ın, bu konu üzerindeki hassasiyetine binaen Konyaaltı’nda bulunan işletmelerimize denetimlerimizi aralıksız bir şekilde devam ettirmekteyiz. Denetimlerimizde işletmelerimizde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu gibi ürünlerle karşılaştığımız zaman 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari yaptırım uyguluyoruz' dedi.

Aksu, ihlallerin tekrarı halinde uygulanacak yaptırımlara da dikkat çekerek, 'Aynı işletmede bir sonraki denetim döneminde tekrar aynı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştığımız zaman daha yüksek miktarlarda cezai işlemler uygulanıyor. Tabii bu işletmeler nezdinde biraz daha caydırıcı oluyor. İşletmeler bizlerle sürekli karşılaştıklarını bildikleri için yani habersiz bir şekilde sürekli, anlık gideceğimiz için daha dikkatli oluyorlar' diye konuştu.

