DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,15 0,12%
ALTIN
5.952,5 -0,57%
BITCOIN
3.737.795,56 0,2%

Konyaaltı'nda Bozuk Gıda Denetimi: Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Konyaaltı zabıta ekipleri tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan gıdaları imha etti, işletmelere idari yaptırım uygulandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:28
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:28
Konyaaltı'nda Bozuk Gıda Denetimi: Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi

Konyaaltı'nda Bozuk Gıda Denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen tarihi geçmiş ve hijyenik olmayan ürünler imha edilirken, işletme sahiplerine idari yaptırım uygulandı.

Kotan: 'Denetimler sonuç veriyor'

Gerek yürüyüşleri sırasında gerekse Zabıta ekiplerinin denetimlerine katıldığını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, 'Ekiplerimiz okul kantini, restoran, fırın ve marketlerde halk sağlığını göz önünde bulundurarak var güçleriyle çalışıyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın sağlıklı gıda tüketmesi. Bununla birlikte işletmelerin hijyenik olması gerekiyor. Biliyorsunuz ki sağlık konusu her şeyden önce geliyor. İşletmelere ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Denetimlerimiz sonuç veriyor. Konyaaltı’mızda tarihi geçmiş veya hijyenik olmayan hiçbir gıdaya geçit vermeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

Denetimler 12 ay boyunca sürüyor

Denetimlerin 12 ay boyunca Konyaaltı'nda gıdanın tüketildiği ve satışının yapıldığı her noktada devam ettiğini söyleyen Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Gıda Denetim Ekibi'nden Murat Aksu, 'Denetimlerimizde vatandaşlarımız tarafından çok büyük takdir topluyoruz. Konyaaltı Belediye Başkanımız Sayın Cem Kotan’ın, bu konu üzerindeki hassasiyetine binaen Konyaaltı’nda bulunan işletmelerimize denetimlerimizi aralıksız bir şekilde devam ettirmekteyiz. Denetimlerimizde işletmelerimizde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaşıyoruz. Bu gibi ürünlerle karşılaştığımız zaman 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesine göre idari yaptırım uyguluyoruz' dedi.

Aksu, ihlallerin tekrarı halinde uygulanacak yaptırımlara da dikkat çekerek, 'Aynı işletmede bir sonraki denetim döneminde tekrar aynı şekilde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerle karşılaştığımız zaman daha yüksek miktarlarda cezai işlemler uygulanıyor. Tabii bu işletmeler nezdinde biraz daha caydırıcı oluyor. İşletmeler bizlerle sürekli karşılaştıklarını bildikleri için yani habersiz bir şekilde sürekli, anlık gideceğimiz için daha dikkatli oluyorlar' diye konuştu.

KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN...

KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN TARİHİ GEÇMİŞ VE HİJYENİK OLMAYAN ÜRÜNLER İMHA EDİLİRKEN, İŞLETME SAHİPLERİNE İSE İDARİ YAPTIRIM UYGULANIYOR

KONYAALTI BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERDE TESPİT EDİLEN...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşiktaş Belediyesi'nden İkinci Sınıf Öğrencilerine Afet Bilinci Eğitimi
2
Dijital Miras: Sosyal Medya Hesapları ve Kripto Varlıklar Miras Kalabilir
3
Güllü'nün Kardeşleri Yeğenleri Hakkında Suç Duyurusunda Bulundu
4
Başkan Öztürk'ün Kayınvalidesi Meryem Hatice Köse Uğurlandı
5
Bilecik'te Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren 18 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı
6
Muş’ta 'Adımlarla Keşfet' 6'ncı Rotada: Bayrak Tepe'de Doğa Yürüyüşü
7
Samsun Büyükşehir'den 2025'te 25 bin 700 Yaşlıya Kapsamlı Hizmet

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi