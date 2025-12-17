Kırklareli’de SGK Personeline ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ Semineri

Kırklareli’de SGK personeline kadına yönelik şiddet eğitimi

Kırklareli’de İl Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’ne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından, Kırklareli Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü personeline yönelik bir farkındalık semineri düzenlendi. Seminer, ŞÖNİM’de görevli Psikolog Seda Gülben Altıntaş tarafından verildi.

Eğitimin içeriği

Eğitim programında; şiddetin tanımı ve türleri, şiddetle ilgili doğru bilinen yanlışlar, başvuru ve destek mekanizmaları, ALO 112 ve ALO 183 hatları ile KADES uygulaması ele alındı. Ayrıca kamu personelinin kadına yönelik şiddetle mücadelede üstlenebileceği rol ve sorumluluklar vurgulandı.

Katılımcılara, şiddet mağdurlarının doğru yönlendirilmesinin önemi ve kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi konularında ayrıntılı bilgilendirme yapıldı.

Değerlendirme ve katılımcı etkileşimi

Seminer kapsamında katılımcıların bilgi düzeylerindeki değişimi ölçmek amacıyla ön test ve son test uygulaması gerçekleştirildi. Eğitim süresince katılımcıların konuya aktif katılım sağladığı, soru yönelttiği ve paylaşılan bilgileri ilgiyle takip ettiği gözlemlendi.

Programa SGK İl Müdürü Şenol Genel de katıldı. Seminer, soru-cevap bölümünün tamamlanmasının ardından sona erdi.

KIRKLARELİ'NDE SGK PERSONELİNE, ŞİDDETİN ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM SEMİNERİ VERİLDİ