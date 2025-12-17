DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı

AFAD, kuruluşunun 16’ncı yıl dönümünü Eskişehir’de 'Afetlere dirençli toplum oluşturmak' vizyonuyla kutladı; etkinlikler farkındalık, gönüllülük ve sivil toplum işbirliğine odaklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:03
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı

AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı

“Afetlere dirençli toplum oluşturmak” vizyonuyla gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuruluşunun 16’ncı yıl dönümünü Eskişehir’de düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Yetkililer, kutlamaların “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” vizyonu doğrultusunda yapıldığını belirterek, 17 Aralık Çarşamba günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla toplumla bir araya gelindiğini söyledi.

Program kapsamında risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların öne çıktığı, toplumsal farkındalığın artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldığı bildirildi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü heyetinin kutlama programı çerçevesinde Valilik makamını ziyaret ettiği; gerçekleştirilen etkinliklerin görselleriyle birlikte raporlanarak AFAD Başkanlığına sunulacağı kaydedildi.

Yetkililer, bu özel günün afet yönetimi ve müdahale kapasitesinin önemine bir kez daha dikkat çektiğini vurguladı.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD), KURULUŞUNUN 16. YIL DÖNÜMÜNÜ ESKİŞEHİR’DE...

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD), KURULUŞUNUN 16. YIL DÖNÜMÜNÜ ESKİŞEHİR’DE DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLADI.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD), KURULUŞUNUN 16. YIL DÖNÜMÜNÜ ESKİŞEHİR’DE...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
6
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü
7
Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi