AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı

“Afetlere dirençli toplum oluşturmak” vizyonuyla gerçekleştirildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kuruluşunun 16’ncı yıl dönümünü Eskişehir’de düzenlenen etkinliklerle kutladı.

Yetkililer, kutlamaların “Afetlere dirençli toplum oluşturmak” vizyonu doğrultusunda yapıldığını belirterek, 17 Aralık Çarşamba günü İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü aracılığıyla toplumla bir araya gelindiğini söyledi.

Program kapsamında risklerin azaltılmasına yönelik çalışmaların öne çıktığı, toplumsal farkındalığın artırılması, gönüllülük faaliyetlerinin teşvik edilmesi ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkilerin güçlendirilmesi yönünde adımlar atıldığı bildirildi.

Eskişehir İl AFAD Müdürlüğü heyetinin kutlama programı çerçevesinde Valilik makamını ziyaret ettiği; gerçekleştirilen etkinliklerin görselleriyle birlikte raporlanarak AFAD Başkanlığına sunulacağı kaydedildi.

Yetkililer, bu özel günün afet yönetimi ve müdahale kapasitesinin önemine bir kez daha dikkat çektiğini vurguladı.

