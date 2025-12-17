DOLAR
42,72 -0,06%
EURO
50,07 0,24%
ALTIN
5.930,51 -0,2%
BITCOIN
3.724.548,42 0,54%

Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası

Bakanlık, Büyükçekmece’deki özel huzurevinde şiddet iddiaları üzerine ivedilikle inceleme başlattı; sorumlu müdür Y.K.'nın çalışma izni iptal edildi.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:00
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Büyükçekmece’de özel huzurevinde şiddet' başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başlatılan İnceleme ve Alınan Tedbirler

Bakanlık açıklamasına göre, İl Müdürlüğü ekipleri söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatmıştır.

Aynı zamanda Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirilmiş ve eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda söz konusu özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; açıklamada, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz şekilde uygulanacağı belirtildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ‘BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖZEL HUZUREVİNDE ŞİDDET' BAŞLIĞIYLA YER ALAN...

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI, ‘BÜYÜKÇEKMECE'DE ÖZEL HUZUREVİNDE ŞİDDET' BAŞLIĞIYLA YER ALAN PAYLAŞIMLARA İLİŞKİN GEREKLİ İNCELEMENİN BAŞLATILDIĞINI VE SORUMLU MÜDÜRÜN, MÜDÜRLÜK İLE ÇALIŞMA ONAYININ İPTAL EDİLDİĞİNİ DUYURDU.

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
4
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
5
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
6
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü
7
Büyükçekmece Emanet Soygunu: İngiltere’ye Kaçan Erdal T. ve Eşi İçin Kırmızı Bülten

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi