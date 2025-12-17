Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan Açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan 'Büyükçekmece’de özel huzurevinde şiddet' başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Başlatılan İnceleme ve Alınan Tedbirler

Bakanlık açıklamasına göre, İl Müdürlüğü ekipleri söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatmıştır.

Aynı zamanda Bakanlık tarafından muhakkik görevlendirilmiş ve eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nın sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda söz konusu özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; açıklamada, adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dahil olmak üzere gerekli tüm yaptırımların tereddütsüz şekilde uygulanacağı belirtildi.

