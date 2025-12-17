DOLAR
Ilgaz Dağı'nda Lastikle Kayma Şöleni: KAMPOFF Karla Buluştu

Ilgaz Dağı'nda KAMPOFF üyeleri, off-road araçlarına bağladıkları lastiklerle kayarak karın tadını çıkardı; etkinlik kış turizmine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:31
Kastamonu-Çankırı sınırında kış eğlencesi

Ilgaz Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Karın gelişiyle birlikte bölgeye giden doğa severler, sıradışı bir eğlenceye imza attı: off-road araçlarının arkasına bağladıkları lastiklerle kayma keyfi.

Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte katılımcılar, kar üzerinde güvenli ve adrenalin dolu anlar yaşadı. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, kış manzarası ve etkinliklere sunduğu ortamla dikkat çekti.

Ferhat Salur etkinliğe ilişkin şunları söyledi: "Kampoff Kastamonu Kulübü olarak yılın ilk karıyla beraber Ilgaz Dağında heyecan ve macera dolu bir gün geçirdik. Bu etkinliğimiz ile beraber Kastamonu’nun kış turizmindeki potansiyelini ve doğal güzelliklerini tekrardan gözler önüne sermiş olduk. Kamp severlerin ve doğu sporlarının buluşma noktası olan Kampoff Kastamonu Kulübümüz kış boyunca etkinliklerine devam edecektir. Kış aylarının gelmesiyle Ilgaz Dağı bizlere harika bir manzara sunuyor. Tüm doğa sever ve kamp severleri kış turizmi için Kastamonu’ya bekliyoruz".

Etkinlik, bölgenin kış turizmi potansiyelini öne çıkarırken, katılımcılara hem eğlence hem de doğayla iç içe bir deneyim sundu.

