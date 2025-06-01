16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde 'Anna Karenina' Balesi Sahnelendi

İstanbul'da 'Anna Karenina' Sahnede

Lev Tolstoy'un edebiyat dünyasında iz bırakan başyapıtı 'Anna Karenina', 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde izleyici ile buluştu. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festivalde, St. Petersburg Eifman Balesi tarafından sahnelenen bu eser, 1870'lerin Rusya'sında geçen tutkulu ve trajik bir aşk hikayesini merkezine alıyor.

Boris Eifman'dan İlginç Açıklamalar

Bale eseri, ünlü Rus koreograf Boris Eifman tarafından sahneye taşınırken, müziklerinde de Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin eserlerinden yararlanıldı. Geleneksel bale teknikleri, modern dans ile harmanlanarak izleyiciye sunuldu.

Etkinlik öncesinde AA muhabirine konuşan Eifman, kendi tarzının yaklaşık 50 yıldır bale dünyasında etkili olduğunu, ekibinin ise kendine has bir stil geliştirdiğini ifade etti. Eifman, “Bu eserle, başka tiyatroların temsillerine benzemeyen bir deneyim sunmak istedim,” diyerek vurguladı.

İlgi Çeken Temsil ve Duygusal Bağlantı

Eifman, “Beden dili ve koreografi ile insan ruhunu yansıtan bir icra sergiliyorum,” diyerek, izleyicilerin temsilden nasıl duygusal etkiler almasını hedeflediğini belirtti. Festival çerçevesinde sahne alacak 4 temsilin kapalı gişe olması ise Rus sanatına duyulan saygı olarak nitelendirildi.

Festivalin Kapanışı: 'Rus Hamlet'

Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, 2-3 Haziran tarihlerinde St. Petersburg Eifman Balesi’nin 'Rus Hamlet' ile sona erecek. Eifman, William Shakespeare'in karakteri ile Rus Çarı I. Pavel arasındaki benzerlikleri eserinde ustalıkla harmanlayacak. 'Rus Hamlet', Ludwig van Beethoven ve Gustav Mahler gibi klasik müziğin devlerinin eserlerini de içerecek.

Bu eser, daha önce birçok ülkede sahnelendiği gibi, Türk izleyicileri de unutulmaz bir deneyimle buluşturmayı hedefliyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina" balesini sahneledi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'ndeki etkinlik ünlü Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı. Koreograf Boris Eifman, etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB) düzenlediği 16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali'nde St. Petersburg Eifman Balesi "Anna Karenina" balesini sahneledi. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Türk Telekom Opera Sahnesi'ndeki etkinlik ünlü Rus koreograf Boris Eifman'ın yorumuyla sahneye taşındı. Koreograf Boris Eifman, etkinlik öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.