18 Mart 2025 Gündem Özeti: Önemli Etkinlikler ve Açıklamalar

18 Mart 2025 Gündem Özeti

Bugün, Türkiye'de önemli etkinlikler ve açıklamalar gündemde. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Töreni'nde yer alacak; ardından Tekirdağ'da Kınalı-Malkara Otoyolu Temel Atma Töreni ve İstanbul'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü İftar Programı'na katılacak. İlgili programların saatleri ise şöyle:

Çanakkale: 12.00

12.00 Tekirdağ: 14.30

14.30 İstanbul: 18.30

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise, TBMM Grup Toplantısı'nda konuşmayı planlıyor. Bu toplantı, 13.30’da başlayacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Rize'de şehit yakınları ve gazilerle iftarda bir araya gelecek. Ayrıca, TBMM Genel Kurulu gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak ve DEM Parti TBMM Grup Toplantısı 12.45'te gerçekleştirilecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çanakkale'de düzenlenecek anma töreni ve temel atma töreninin ardından Ankara'da İNTES Geleneksel İftar Programı'na katılacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, 10.00’da şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları ile "Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu" ve "Hizmetlere Erişim ve Ayrımcılık" bültenlerini açıklayacak. Ayrıca, Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise, 10.00’da ocak ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleriyle şubat ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

Dünya ve Diplomasi Gündemi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantının ikinci gününe katılacak.

Ayrıca, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

Spor Faaliyetleri

TFF, Türkiye Futbol Federasyonu ile Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubu (TOGG) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşmasının imza törenini 12.00'de düzenleyecek.

Basketbolseverler için önemli bir gün: ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalleri 15.00'te başlayacak. Nesibe Aydın ile Fenerbahçe Opet, ayrıca İlkem Yapı Tarsusspor ile Çimsa ÇBK Mersin maçları gerçekleştirilecek.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Rytas Vilnius ile; Manisa Basket ise Unicaja takımını konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı ise UEFA Uluslar Ligi A/B play-off turunda Macaristan ile oynayacağı maçlar için hazırlıklarını sürdürüyor.

Günün tüm gelişmeleri ve detayları için takipte kalın!