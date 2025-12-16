DOLAR
Kayseri’de Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan 2 Şahıs Yakalandı

Kayseri'de 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan A.T. ve Y.E. polis ekiplerince yakalandı, cezaevine teslim edildiler.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 20:09
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:12
Kayseri’de polis ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişiyi yakalayarak adliyeye sevk etti.

Operasyon Detayları

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda haklarında, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan A.T. ve Y.E. cezaevine teslim edildi.

Emniyetten Açıklama

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürütülen çalışmaların aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edeceği belirtildi.

