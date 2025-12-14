DOLAR
Yozgat'ta Trafik Kazası: Şefaatli Kavşağı'nda 5 Yaralı

Yozgat merkezinde Şefaatli kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı; yaralılar Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:48
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:48
Kaza, Yerköy–Yozgat güzergahında meydana geldi

Yozgat merkez ilçesi Şefaatli kavşağında meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili verilen bilgiye göre kaza, Yerköy istikametinden Yozgat istikametine seyreden araç ile kavşaktan çıkan hafriyat kamyonunun çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın detayları: Yerköy istikametinden Yozgat istikametine giden D.S. idaresindeki 66 AAN 801 plakalı Hyundai marka otomobil ile Şefaatli kavşağından çıkan B.A. idaresindeki 06 DBH 722 plakalı hafriyat kamyon çarpıştı.

Olay yerine sağlık, Jandarma ve Yozgat Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada 66 AAN 801 plakalı aracın şoförü D.S. (37) ile yolcular D.S. (12), G.B. (55), G.B. (16) ve M.S. (34) yaralandı. Yaralılar Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı ve yapılan ilk değerlendirmede hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

