Sungurlu'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü, sürücü canlı yayındaydı

Sungurlu'da otomobil tıra çarptı: 1 ölü

Çorum’un Sungurlu ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında, bir otomobilin arkadan çarptığı tır sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olayda otomobil hurdaya döndü ve bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kaza ve müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 20’nci kilometresinde meydana geldi. Enes Çavlu idaresindeki 19 AFY 259 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan M.İ. yönetimindeki 71 ACV 778 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, sürücü araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Enes Çavlu’nun cenazesi, incelemelerin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Canlı yayın detayı ve soruşturma

Kazaya ilişkin bir başka önemli detay da ortaya çıktı: Hayatını kaybeden Enes Çavlunun kaza anında telefonundan canlı yayın yaptığı bildirildi. Çarpışmanın ardından yayının devam ettiği ve Çavlu’nun arkadaşlarının ekrana endişe dolu mesajlar yazdığı görüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Soruşturma ve olay yeri incelemeleri devam ediyor; yetkililer kazanın nedenine ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

