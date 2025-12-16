MHP'li Hilmi Durgun: Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılıyor

TBMM'de tarım gündemi ve ihracat değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya Milletvekili Hilmi Durgun, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlara ilişkin görüşmeler sırasında açıklamalarda bulundu.

Durgun, tarımın Türkiye için stratejik bir üstünlük olduğunu vurgulayarak küresel iklim değişikliği, kuraklık ve artan nüfus baskısı karşısında sürdürülebilir gıda arzının öneminin arttığını belirtti. Örtü altı yetiştiriciliğinin bu noktada kritik rol oynadığını ve Türkiye'de örtü altı üretiminin yaklaşık yüzde %50'sinin Antalya'da gerçekleştiğini ifade etti.

Çiftçinin maliyet baskısı ve ödeme sorunları

Türk çiftçisinin artan girdi maliyetleri ve düşen ürün fiyatları nedeniyle zorluk yaşadığını söyleyen Durgun, tedarik zincirindeki gecikmiş tahsilatlara ek olarak üreticiler ve tarımsal girdi sağlayan firmaların karşılıksız çekler ve ödenmeyen senetler nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi.

'Pestisit iddiaları' değerlendirmesi

Yaş sebze ve meyve ihracatında gündeme gelen pestisit kalıntısı iddialarına ilişkin Durgun, kamuoyunda oluşan algının bilimsel verilerle örtüşmediğini belirtti. Durgun, 'Pestisit iddiaları kamuoyunda abartılı şekilde yer buluyor' ifadesini kullanarak, Türkiye'de kullanılan bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırma süreçlerinin Avrupa Birliği ve G8 ülkeleri ile uyumlu olduğunu kaydetti.

Milletvekili, maksimum kalıntı limitleri (MRL) açısından Türkiye'nin uygulamalarının Avrupa Birliği mevzuatıyla birebir aynı olduğunu vurguladı. Ayrıca, ihracat yapılan ülkelerin beslenme ve tüketim alışkanlıklarına göre farklı MRL değerleri uygulandığını; aynı ürünün bir ülkede kalıntı sayılabileceği, diğerinde ise kabul edilebilir görülebileceğine dikkat çekti.

Durgun, Avrupa Birliği'nin MRL değerlerinde zaman zaman değişiklikler yaptığını, bu değişikliklerin bazı yıllarda geri bildirime neden olurken sonraki yıllarda yeniden düştüğünü belirtti.

