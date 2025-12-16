DOLAR
Körfez'te Kariyer Günü: 3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması'na Yoğun İlgi

Körfez Ticaret Odası'nın 3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerini sektör ve kamu kurumlarıyla buluşturdu.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 18:41
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 20:04
Körfez'te Kariyer Günü: 3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması'na Yoğun İlgi

Körfez Ticaret Odası'nda "3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması" yoğun katılımla gerçekleştirildi

Körfez Ticaret Odası tarafından organize edilen "3. Sektör ve Öğrenci Kariyer Buluşması", gençlerin kariyer yolculuğuna katkı sağlamayı hedefleyerek yoğun ilgiyle gerçekleşti. Etkinlik, Kariyer Günü kapsamında sektör temsilcileri ile öğrencileri bir araya getirerek deneyim paylaşımı ve istihdam fırsatlarının değerlendirilmesine olanak sundu.

Gençler, sektör ve kamu temsilcileriyle buluştu

Körfez Ticaret Odası koordinasyonunda düzenlenen organizasyona Kocaeli Üniversitesi Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu ve Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. Körfez Ticaret Odası hizmet binasında gerçekleştirilen Kariyer Günü, hem iş dünyasının hem de kamu kurumlarının yoğun ilgisiyle dikkat çekti. Öğrenciler, sektör temsilcileriyle birebir görüşmeler yaparak iş dünyasının beklentileri hakkında doğrudan bilgi edinirken, kamu kurumlarının sunduğu destekler ve istihdam politikaları hakkında önemli bilgiler aldı.

İşletmeler ve öğrenciler aynı çatı altında

Kariyer Günü'nde yer alan firmalar, yaz stajı, mesleki eğitim (İME) stajı ve mezuniyet sonrası istihdam için nitelikli öğrencilere doğrudan ulaşma imkânı buldu. Açılan stantlar işletmelere görünürlük kazandırırken öğrencilere somut kariyer fırsatları sundu ve geleceğe yönelik bağlantılar kurulmasına zemin hazırladı.

Geleceğe güçlü yatırım

Körfez Ticaret Odası ile Kocaeli Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen organizasyonun gençlerin mesleki gelişimine önemli katkı sağladığı vurgulandı. Yetkililer, benzer etkinliklerin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini belirtti ve bu tür buluşmaların gençlerin kariyer planlamasında yol gösterici olduğunu ifade etti.

"Eğitimle iş dünyasının kesiştiği çok kıymetli bir buluşma"

Recep Öztürk etkinliğin önemine dikkat çekerek şöyle konuştu: "Kocaeli Üniversitesi iş birliğiyle bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Kariyer Günü’nde sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyorum. Bugün burada bir araya gelişimiz yalnızca bir tanışma değil; hayallerle hedeflerin, teoriyle pratiğin ve eğitimle iş dünyasının kesiştiği çok kıymetli bir buluşmadır".

KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANI RECEP ÖZTÜRK

KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANI RECEP ÖZTÜRK

KÖRFEZ TİCARET ODASI TARAFINDAN DÜZENLENEN 3. SEKTÖR VE ÖĞRENCİ KARİYER BULUŞMASI, KÖRFEZ TİCARET...

