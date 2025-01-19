19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları

CHP’nin önemli toplantısı İstanbul’da gerçekleşecek; futbol, basketbol ve voleybol liglerinde heyecan devam ediyor.

Yayın Tarihi: 19.01.2025 00:00
Güncelleme Tarihi: 19.01.2025 00:00
19 Ocak 2025 Gündem Özeti: CHP Toplantısı ve Spor Müsabakaları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel İstanbul'da Önemli Bir Toplantıya Katılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı'nda saat 12.00'de gerçekleşecek olan CHP Parti Meclisi Toplantısı'na katılacak.

Dünya Diplomasi Gelişmeleri

İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası ile ilgili anlaşma konusundaki gelişmeler takip ediliyor.

Aynı zamanda, Suriye'de Baas rejimi ve Esed yönetiminin devrilmesi sonrası yaşanan gelişmeler de Şam ve Halep'te izleniyor.

Spor Müsabakaları Heyecanı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında, bu akşam Göztepe-Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa, Adana Demirspor-Fenerbahçe ve Eyüpspor-Corendon Alanyaspor karşılaşmaları oynanacak. Maç saatleri ise İzmir için 13.30, Konya için 16.00, Adana için 19.00 olarak belirlendi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig'de 20. hafta, Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor, Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor, Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor ve Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor mücadeleleri ile sürecek.

Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig gruplarında da karşılaşmalar devam ederken, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Galatasaray Petrol Ofisi-Ünye Kadın Spor Kulübü karşılaşması İstanbul'da 14.00'te yapılacak.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta, Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Karşıyaka-TOFAŞ ve Galatasaray-Fenerbahçe Beko maçlarıyla devam edecek. Maç saatleri, Denizli 15.30, İzmir 18.00, İstanbul 20.30'dir.

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde BOTAŞ-Çimsa ÇBK Mersin ve İlkem Yapı Tarsusspor-Melikgazi Kayseri Basketbol maçları düzenlenecek.Ankara ve Mersin’deki müsabakaların saatleri ise sırasıyla 13.00 ve 15.00 olarak belirlenmiştir.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 17. hafta maçları; Keçiören Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş-Fenerbahçe Medicana, Eczacıbaşı Dynavit-Bahçelievler Belediyespor, Galatasaray Daikin-Sarıyer Belediyespor, Kuzeyboru-Aras Kargo ve Nilüfer Belediyespor Eker-Türk Hava Yolları karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Son olarak, Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Üsküdar Belediyespor-Kırşehir Belediyespor, Armada Praxis Yalıkavak-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Anadolu Üniversitesi müsabakalarının saatleri 16.00, 17.00 ve 19.30 olarak belirlenmiştir.

Bu akşam gerçekleşecek olan tüm etkinliklerle beraber spor dünyasındaki heyecan dorukta.

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