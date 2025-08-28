Afyonkarahisar'da 'Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü' Projesi Başladı

Afyonkarahisar'da 'Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü' başladı

KKTC'den gelen 50 genç ile kültürel bağlar güçlendirilecek

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün Uluslararası Gençlik programları kapsamında, Afyonkarahisar Valiliği katkılarıyla düzenlenen "Zaferin Adasından Zaferin Şehrine Kardeşlik Köprüsü" projesi resmen başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)'den gelen 50 genç, Afyonkarahisar'da bir araya gelerek kültürel etkileşim ve deneyim paylaşımında bulunacak.

Etkinlik; kültürel bağları güçlendirmeyi, gençler arasında kardeşlik, dayanışma ve dostluk köprüleri kurmayı amaçlıyor. Program süresince çeşitli etkinlikler ve buluşmalar düzenlenecek.

Proje, 30 Ağustos Zafer Bayramı'ında tamamlanacak. Düzenleyiciler, bu tür buluşmaların iki coğrafya arasında kalıcı bir kültürel köprü oluşturacağını ve gelecek yıllarda yürütülecek diplomatik ilişkilerde gençlere ilham kaynağı olacağını belirtiyor.